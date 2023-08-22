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Финансовые новости: 24 августа 2023 состоится депозитный аукцион ВЭБ.РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

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Дата проведения депозитного аукциона 24 августа 2023 г.
Срок размещения средств 75 (семьдесят пять) дней
Максимальный размер средств, размещаемых в кредитных организациях 100,00 млрд. руб.
Дата размещения средств 24 августа 2023 г.
Дата возврата средств 07 ноября 2023 г.
Минимальная процентная ставка по средствам, размещаемым в депозиты в кредитных организациях, % годовых 11,75 %
Минимальный объем одной заявки 100 (сто) миллионов рублей
Прием заявок с 11:45 до 12:30
Определение ставки отсечения или признание проведения отбора заявок несостоявшимся С 12:30 до 13:15

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