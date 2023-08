Финансовые новости: «Сохраним наш мир»: новые монеты (22.08.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 22 августа 2023 года выпускает в обращение памятные монеты «Белка обыкновенная» серии «Сохраним наш мир»:

— серебряную номиналом 3 рубля;

— серебряную номиналом 25 рублей;

— серебряную номиналом 100 рублей;

— золотую номиналом 50 рублей;

— золотую номиналом 100 рублей;

— золотую номиналом 10 000 рублей.

[embedded content]

Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925), 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925) и 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1000,0 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 39,0; 60,0 и 100,0 мм соответственно. Золотые монеты номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба — 999), 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба — 999) и 10 000 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 1000,0 г, проба — 999) имеют форму круга диаметром 22,6; 30,0 и 100,0 мм соответственно.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет «3 РУБЛЯ», «25 РУБЛЕЙ», «50 РУБЛЕЙ», «100 РУБЛЕЙ», «10000 РУБЛЕЙ», дата «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава (проба), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На лицевой стороне золотой монеты номиналом 10 000 рублей в нижней части рядом с надписью, обозначающей массу драгоценного металла в чистоте, расположен порядковый номер монеты с указанием знака «№».

На оборотной стороне серебряных монет:

— номиналом 3 рубля (каталожный № 5111-0488) расположено рельефное изображение белки, сидящей на ветке сосны; вверху по окружности имеется рельефная надпись «СОХРАНИМ НАШ МИР».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 5,0 тыс. штук;

— номиналом 25 рублей (каталожный № 5115-0162) расположено выполненное в рельефе и в технике лазерного матирования изображение двух белок под сосновой веткой; справа вверху по окружности имеется рельефная надпись «СОХРАНИМ НАШ МИР».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 1,0 тыс. штук;

— номиналом 100 рублей (каталожный № 5117-0067) расположено рельефное изображение двух белок, заготавливающих корм на зиму, на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения леса; вверху по окружности имеется рельефная надпись «СОХРАНИМ НАШ МИР».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф-лайк».

Тираж монеты — 0,075 тыс. штук.

На оборотной стороне золотых монет:

— номиналом 50 рублей (каталожный № 5216-0127) расположено рельефное изображение белки; слева и справа по окружности имеется рельефная надпись «СОХРАНИМ НАШ МИР».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 1,0 тыс. штук;

— номиналом 100 рублей (каталожный № 5217-0049) расположено рельефное изображение стоящей на земле белки; слева внизу по окружности имеется рельефная надпись «СОХРАНИМ НАШ МИР».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 1,0 тыс. штук;

— номиналом 10 000 рублей (каталожный № 5221-0034) расположено рельефное изображение белки с двумя бельчатами на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения леса; вверху по окружности имеется рельефная надпись «СОХРАНИМ НАШ МИР».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф-лайк».

Тираж монеты — 0,05 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

