Финансовые новости: Продлены полномочия главного финансового омбудсмена Юрия Воронина

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Совет директоров Банка России принял решение продлить полномочия Юрия Воронина в должности главного финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в Российской Федерации сроком еще на 5 лет.
Согласно Федеральному закону от 04.06.2018 №
Юрий Воронин впервые был назначен на должность главного финансового уполномоченного 3 сентября 2018 года.
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