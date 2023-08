Финансовые новости: Продлены полномочия главного финансового омбудсмена Юрия Воронина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Совет директоров Банка России принял решение продлить полномочия Юрия Воронина в должности главного финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в Российской Федерации сроком еще на 5 лет.

Согласно Федеральному закону от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» главный финансовый уполномоченный назначается Советом директоров Банка России по представлению Председателя Банка России, согласованному с Президентом Российской Федерации. Юрий Воронин впервые был назначен на должность главного финансового уполномоченного 3 сентября 2018 года.

