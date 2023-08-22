Финансовые новости: Плановые релизы 28 августа 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые клиенты,

На 28 августа 2023 года запланированы релизы ТКС фондового и валютного рынков.

Описание изменений в системах фондового и валютного рынков по ссылке https://www.moex.com/n63329/?nt=107

В субботу, 26 августа 2023 года, приглашаем вас принять участие в финальном тестировании обновлений на промышленном контуре.

Расписание тестирования будет опубликовано позднее.

Для участия в тестировании релиза просим до 17:00 MSK 24 августа 2023 года прислать нам заявку по адресу help@moex.com с указанием следующих данных:

1. Контактное лицо, ответственное за тестирование.

2. Идентификаторы пользователей или фирмы.

3. IP адрес, с которого будет осуществляться доступ в случае, если он отличается от текущих ‘боевых’ для заявленных идентификаторов пользователей.

Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем не участвующим в тестировании пользователям отключить шлюзы и терминалы от торговых систем на выходные 26 и 27 августа.



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