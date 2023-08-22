Финансовые новости: Плановые релизы 28 августа 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уважаемые клиенты,
На 28 августа 2023 года запланированы релизы ТКС фондового и валютного рынков.
Описание изменений в системах фондового и валютного рынков по ссылке https://www.moex.com/n63329/?nt=107
В субботу, 26 августа 2023 года, приглашаем вас принять участие в финальном тестировании обновлений на промышленном контуре.
Расписание тестирования будет опубликовано позднее.
Для участия в тестировании релиза просим до 17:00 MSK 24 августа 2023 года прислать нам заявку по адресу help@moex.com с указанием следующих данных:
1. Контактное лицо, ответственное за тестирование.
2. Идентификаторы пользователей или фирмы.
3. IP адрес, с которого будет осуществляться доступ в случае, если он отличается от текущих ‘боевых’ для заявленных идентификаторов пользователей.
Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем не участвующим в тестировании пользователям отключить шлюзы и терминалы от торговых систем на выходные 26 и 27 августа.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.