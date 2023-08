Финансовые новости: Плановые изменения в системе фондового и валютного рынков

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сообщаем вам об изменениях в торгово-клиринговой системе фондового и валютного рынков, запланированных к запуску 28 августа 2023 года.

Расширение сроков расчётов для депозитов в CNY

Корпоративным участникам рынка депозитов с ЦК планируется дать доступ к заключению сделок с расширенным набором кодов расчётов до 1 года в следующих режимах торгов с расчётами в CNY:

– Набор режимов торгов Депозиты/РЕПО с КСУ с ЦК с расчётами в CNY (GYRP, GYOW, GYSW, GYOM, GYSM, GYTM, GYUM, GYNM, GYOY, PYGC)

– Набор режимов Депозиты/РЕПО с КСУ с ЦК с плавающей ставкой c расчётами в CNY (FYSW, FYOY, FYOM, FYSM, FYTM, FYUM, FYOW, FYNM)

РЕПО с открытой датой

С 28 августа в промышленной версии системы будет представлен механизм заключения сделок РЕПО с открытой датой. Напоминаем, что

необходимые объекты шлюзового интерфейса брокера добавлены в версии Broker46 и BrokerRisk46.

внесены изменения в структуру отчётов по итогам клиринга.

Обновление терминалов MOEX Trade

28 августа 2023 года планируется выпустить обновление терминалов MOEX Trade SE и MOEX Trade Currency до версии 3.23.26. Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление при подключении к торгово-клиринговой системе. Дистрибутивы для ручной установки будут доступны на FTP-сервере с 25 августа:

– https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Equities для MOEX Trade SE

– https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Currency для MOEX Trade Currency



