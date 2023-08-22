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Финансовые новости: Об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о прекращении торгов ценными бумагами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 22.08.2023 приняты следующие решения:

  1. Исключить с 23.08.2023:

1.1.

Наименование эмитента/организации Закрытое акционерное общество “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1”
Наименование ценной бумаги документарные процентные неконвертируемые жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса “А”
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска 4-04-82069-H от 26.03.2015
Торговый код RU000A0JVB35
ISIN код RU000A0JVB35
Раздел Списка Третий уровень
Основание принятия решения погашение выпуска ценных бумаг

1.2.

Наименование эмитента/организации Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
Наименование ценной бумаги биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTAC_IMOEX-5Y-001Р-550R
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска 4B02-578-01481-B-001P от 28.12.2022
Торговый код RU000A105QH4
ISIN код RU000A105QH4
Раздел Списка Третий уровень
Основание принятия решения досрочное погашение выпуска ценных бумаг

1.3.

Наименование эмитента/организации Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Наименование ценной бумаги структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-336, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Идентификационный/Регистрационный номер выпуска 6-336-01000-B-001P от 07.11.2022
Торговый код RU000A0NNLJ8
ISIN код RU000A0NNLJ8
Раздел Списка Третий уровень
Основание принятия решения досрочное погашение выпуска ценных бумаг
  1. Прекратить с 23.08.2023 торги ценными бумагами, указанными в пункте 1.
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