Финансовые новости: Об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о прекращении торгов ценными бумагами

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 22.08.2023 приняты следующие решения:
- Исключить с 23.08.2023:
1.1.
|Наименование эмитента/организации
|Закрытое акционерное общество “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1”
|Наименование ценной бумаги
|документарные процентные неконвертируемые жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса “А”
|Идентификационный/Регистрационный номер выпуска
|4-04-82069-H от 26.03.2015
|Торговый код
|RU000A0JVB35
|ISIN код
|RU000A0JVB35
|Раздел Списка
|Третий уровень
|Основание принятия решения
|погашение выпуска ценных бумаг
1.2.
|Наименование эмитента/организации
|Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
|Наименование ценной бумаги
|биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ИОС_PRTAC_IMOEX-5Y-001Р-550R
|Идентификационный/Регистрационный номер выпуска
|4B02-578-01481-B-001P от 28.12.2022
|Торговый код
|RU000A105QH4
|ISIN код
|RU000A105QH4
|Раздел Списка
|Третий уровень
|Основание принятия решения
|досрочное погашение выпуска ценных бумаг
1.3.
|Наименование эмитента/организации
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Наименование ценной бумаги
|структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-336, предназначенные для квалифицированных инвесторов
|Идентификационный/Регистрационный номер выпуска
|6-336-01000-B-001P от 07.11.2022
|Торговый код
|RU000A0NNLJ8
|ISIN код
|RU000A0NNLJ8
|Раздел Списка
|Третий уровень
|Основание принятия решения
|досрочное погашение выпуска ценных бумаг
- Прекратить с 23.08.2023 торги ценными бумагами, указанными в пункте 1.
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