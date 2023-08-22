Финансовые новости: В среднем через СБП совершается более 18 миллионов операций в сутки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В апреле — июне граждане совершили через Систему быстрых платежей (СБП) более 1,6 млрд операций на сумму 7 трлн рублей, при этом наблюдался стабильный рост числа операций в сутки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились более чем в два раза. Об этом говорят данные Банка России .

В II квартале количество переводов между гражданами через СБП выросло на четверть по сравнению с I кварталом, а количество операций по оплате товаров и услуг — в 1,7 раза.

Число предприятий, которые принимают оплату товаров и услуг через СБП, увеличилось почти на 60% по сравнению с предыдущим кварталом и превысило 1 миллион. При этом граждане стали оплачивать покупки через СБП в пять раз чаще, чем год назад.

Фото на превью: SFC / Shutterstock / Fotodom