Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На участке Московского центрального кольца (МЦК) от Крымской до Хорошева 26 августа остановят движение поездов. В это время будут строить пешеходный тоннель на станции Тестовская, где уже в сентябре пройдет четвертый Московский центральный диаметр.

Движение поездов остановят с 03:00 26 августа до 03:00 27 августа. На это время закроются станции Шелепиха, Деловой Центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина.

По часовой стрелке поезда по МЦК будут следовать только до станции Крымская, против часовой — до станции Хорошево. На остальных участках составы будут двигаться с интервалом восемь минут в течение всего дня. Утром 27 августа движение вернется к обычному графику.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршруты. Для поездок можно воспользоваться Большой кольцевой и другими линиями метрополитена. Построить удобный маршрут помогут приложения «Метро Москвы» и «Московский транспорт».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI