Участники проекта «Московский постамат» смогут установить в столице 50 устройств

Город выставил на торги права на пользование постаматами, подключенными к сети «Московский постамат». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Участники проекта “Московский постамат” приглашаются на аукционы на право оказания услуг и использование 50 устройств для автоматической выдачи заказов из онлайн-магазинов и маркетплейсов в разных районах столицы. Победители получат постаматы в пользование на пять лет. Прием заявок завершится 18 сентября», — рассказал Иван Щербаков.

Все постаматы установят в жилых кварталах, на асфальтированных площадках рядом с остановками общественного транспорта. Больше всего лотов выставлено в Восточном административном округе — 12, в Западном — 10, в Северо-Западном — восемь, в Центральном — семь, в Северо-Восточном — четыре, еще три — в Северном, а также по два в Южном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах Москвы.

Онлайн-аукционы пройдут 20 сентября. К участию в них будут допущены юридические и физические лица, заключившие соглашение о присоединении к проекту «Московский постамат» с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. Подать заявку на присоединение к проекту можно в электронном виде на mos.ru. Для участия в торгах также необходимы регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы.

Цель «Московского постамата» — создание, развитие и эксплуатация постаматов согласно модели совместного использования, которая позволяет через одно устройство выдавать заказы различных интернет-магазинов и маркетплейсов, подключенных к проекту. Это обеспечивает единую, безопасную и доступную систему бесконтактной доставки и выдачи отправлений. Постаматы размещаются как в подъездах и местах общего пользования многоквартирных домов, так и на городской территории.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной выступает инвестиционный портал. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов и нестационарные торговые объекты в общественных местах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

