Триколоры, плакаты, видеоролики: как украсили Москву ко Дню Государственного флага России

Флаговые конструкции украсили столицу к Дню Государственного флага Российской Федерации. Праздник отмечается 22 августа. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Традиционно в честь Дня флага украсили город в цветах российского триколора. В этом году разместили более 2,5 тысячи флаговых конструкций, они установлены в том числе на шести мостах — Большом Москворецком, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском, Большом Краснохолмском и Большом Каменном», — добавил он.

В честь праздника оформили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте.

По словам главы комплекса городского хозяйства, флагштоки с триколором установлены у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной Думы Российской Федерации на улице Охотный Ряд. «Дополнительно оформили территорию олимпийского комплекса “Лужники”, которая является одной из площадок Московского урбанистического форума», — добавил он.

В честь праздника на билбордах и афишных стендах разместили более 500 тематических плакатов. Кроме того, подготовили видеоролики, которые будут транслировать на цифровых билбордах и медиафасадах зданий 8 и 28 и на домах-книжках на Новом Арбате.

