Тестовые поезда проехали по новому участку метро до станции «Аэропорт Внуково»

Первые поезда проехали в тестовом режиме по новому участку Солнцевской линии метро от станции «Рассказовка» до «Аэропорта Внуково». Их планируют открыть в этом году.

«По поручению Сергея Собянина сейчас готовятся к запуску новые станции Солнцевской линии —“Пыхтино” и “Аэропорт Внуково”. После их открытия метро Москвы станет единственным в России, где будет станция прямо в аэропорту. Сейчас специалисты проверяют все системы, а потом начнут накатку пути», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Запуск тестовых составов — обязательное условие для открытия новых участков Московского метрополитена. Это позволит обеспечить безопасность будущих поездок.

Специальные составы позволяют проверить габариты новых тоннелей, состояние пути и рельсов, готовность контактной сети, корректность работы автоматических устройств и связи с диспетчером.

Новый участок Солнцевской линии метро протянулся на 4,9 километра. На нем построили две станции — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Между ними поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту длиной 460 метров над рекой Ликовой и снова уходить под землю. В перспективе новый участок улучшит транспортное обслуживание 350 тысяч человек, которые живут и работают в ближайших районах, а также миллионов пассажиров аэропорта Внуково.

