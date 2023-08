Столичное предприятие по выпуску газоанализаторов на 15 процентов нарастило производственные мощности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московская компания, выпускающая газоаналитическое оборудование, нарастила производственные мощности на 15 процентов. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Оборудование столичного производителя “Промприбор-Р” позволяет контролировать наличие взрывоопасных и токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон. Это предупреждает возникновение аварийных ситуаций и несчастные случаи на опасных производственных предприятиях и объектах коммунального хозяйства. Компания активно инвестирует в собственное развитие для роста объемов выпуска продукции. Так, ей удалось на 200 квадратных метров увеличить площади, провести модернизацию оборудования и расширить штат сотрудников. Производственные мощности выросли на 15 процентов, за счет этого компания сможет выпускать минимум на 10 процентов больше готовой продукции», — рассказал Владислав Овчинский.

Газоанализаторы столичной компании используются в работе сотен организаций страны. Изделия обеспечивают высокую точность измерений и практически полностью выполнены из отечественных комплектующих.

«Газовый анализ среды — необходимое условие эксплуатации опасных производственных объектов во многих отраслях промышленности: от нефтедобывающей до легкой, а также в коммунальном хозяйстве и медицине. По статистике, общая аварийность на опасных производственных объектах за последние годы существенно снизилась во многом благодаря техническому переоснащению в области контрольно-измерительных приборов и переподготовке ответственного за промышленную безопасность персонала», — отметил генеральный директор компании Иван Лебедев.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

