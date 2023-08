Спектакль, экскурсии, мастер-классы: как пройдет день открытых дверей в библиотеках и культурных центрах Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Культурные центры и библиотеки столицы приглашают горожан на единый день открытых дверей. Это информационная акция, которая пройдет в последнюю субботу лета, 26 августа.

«Впервые день открытых дверей прошел в культурных центрах Москвы в 2017 году. Спустя четыре года к ним присоединились библиотеки. Теперь горожан регулярно приглашают на творческие мастер-классы, концерты, экскурсии. В этот раз программу подготовило больше 250 учреждений», — сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Например, для гостей библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева 26 августа проведут часовую экскурсию «Тургеневка: навстречу 140-летнему юбилею». Они познакомятся с фондами, тематическими залами и архивом.

Сотрудники Дома Гоголя подготовили литературное путешествие по Москве. Маршрут начнется в сквере около здания музея. Во время прогулки гид расскажет о жизни и творчестве Николая Гоголя, об истории усадьбы и поделится интересными фактами о владельцах дома. Кроме того, экскурсанты узнают о том, как на особняк повлияли события 1917 года, как менялся его облик в течение времени, о судьбе двора-сквера на Никитском бульваре, а также о библиотеке Дома Гоголя.

Территориальная клубная система «Орехово» проведет открытый урок по лепке цветочного панно из глины. В библиотеке № 131 юных москвичей научат играть на гитаре, а в Центральной библиотеке № 15 имени В.О. Ключевского помогут освоить азы 3D-моделирования.

В Центральной городской молодежной библиотеке имени М.А. Светлова ребята создадут мультфильм в технике перемещения предмета в каждом кадре. Для участия нужна регистрация.

Педагоги читальни № 196 расскажут, как сделать акварельные краски по старинным рецептам из натуральных ингредиентов. А в библиотеке № 223 покажут спектакль «Красная Шапочка» по сказке Шарля Перро. После представления дети создадут куклу из лоскутной ткани.

Для участия в некоторых мероприятиях нужна предварительная регистрация на сайтах учреждений.

