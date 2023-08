Собянин заявил о высокой готовности северного дублера Кутузовского проспекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице завершается строительство северного дублера Кутузовского проспекта — одного из крупных дорожных проектов.

«Заканчиваются основные работы на новой вылетной магистрали Москвы — северном дублере Кутузовского проспекта, который, конечно, с нетерпением ждут сотни тысяч москвичей и жителей Подмосковья», — отметил Сергей Собянин во время осмотра строящейся магистрали.

Строительство северного дублера велось на основании концессионного Соглашения. Его заключили в 2014 году Правительство Москвы и акционерное общество «Новая концессионная компания». Общий объем частных инвестиций в строительство составит более 60 миллиардов рублей, что делает проект самым крупным концессионным Соглашением города как по стоимости строительства, так и по масштабам.

Реализация проекта началась в 2019 году. Новая шестиполосная дорога протянулась от делового центра «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца (ТТК) до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей и далее вышла на северный обход города Одинцово Московской области.

За счет создания альтернативного пути от трассы М-1 до Москва-Сити перепробег автотранспорта сократится более чем на три километра, а время в дороге — в среднем до 30 минут.

Общая протяженность магистрали со съездами и 17 искусственными сооружениями составляет почти 22 километра, в том числе основной ход (включая три эстакады, путепровод через Минскую улицу и мост через Москву-реку) — около 10 километров. Для удобства жителей сооружены два подземных пешеходных перехода — в районе станций первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) Рабочий Поселок и Фили.

«На завершающей стадии находятся работы по покраске парапетов, укладке верхнего слоя асфальта, нанесению дорожной разметки, установке знаков дорожного движения, шумозащитных экранов, опор освещения, подключению к электрике. Совместно с коллегами из Департамента транспорта тестируем комплекс управления дорожным движением, систему взимания платы. С коллегами из комплекса городского хозяйства активно ведем работы по благоустройству близлежащей территории», — рассказал директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев.

Чтобы уменьшить влияние будущей магистрали на окружающую застройку, трассировка северного дублера была проложена вдоль железнодорожных путей МЦД-1 (Смоленское направление Московской железной дороги). Почти 50 процентов трассы — это сложные искусственные сооружения, среди которых:

— эстакада основной проезжей части от МКАД до станции Рабочий Поселок (1,96 километра) — одна из крупнейших в Москве;

— эстакада основной проезжей части через Рублевское шоссе и железнодорожные пути (700 метров);

— мост через Москву-реку (330 метров);

— эстакада в месте примыкания к основной дороге, ведущей в обход Одинцова (310 метров);

— путепровод через Минскую улицу (90 метров);

— эстакады — съезды в районе пересечения МКАД с Молодогвардейской транспортной развязкой, Кутузовским проспектом, Северо-Западной хордой, Шелепихинской набережной (более 2,5 километра).

Дорогу предполагается эксплуатировать на платной основе. Ее оборудуют безбарьерной системой взимания платы Free Flow (свободный поток). Стоимость проезда будет автоматически списываться с предоплаченных транспондеров. В случае отсутствия транспондера оплату можно будет внести после проезда через мобильное приложение «Парковки России» и mos.ru. Благодаря такой системе будет обеспечена более высокая скорость движения и исключено скопление машин на пунктах оплаты, что, в свою очередь, позволит снизить вредные выбросы в атмосферу.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что все сделано для удобства автомобилистов: они смогут легко оплатить и проехать по магистрали.

«Впервые здесь применена такая интеллектуальная система взимания платы: ни барьеров, ни шлагбаумов — ничего здесь не будет. Будет возможность оплатить проезд во всех городских сервисах: и в приложении “Парковки России”, и на mos.ru, и в навигаторе “Яндекса”, и в “Сбербанк.Онлайн”. Это будет самая современная в мире система оплаты проезда», — добавил заммэра.

Путепроводы, развязка и переход: транспортная связь с городом

Для интеграции северного дублера Кутузовского проспекта в транспортную сеть города Правительство Москвы ведет строительство смежных объектов, которые обеспечат связь магистрали с улицами, расположенными рядом.

Среди них путепровод через пути МЦД-1 и северный дублер Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая. Его построили в декабре 2022 года. Вместо старого путепровода длиной 40 метров возведен 205-метровый, который обеспечит комфортное и безопасное движение автотранспорта над будущим северным дублером Кутузовского проспекта. Для местных жителей предусмотрены два подземных пешеходных перехода у дома 5, корпуса 2 и дома 9 на улице Барклая.

Проведена реконструкция улицы Ивана Франко и Старорублевского путепровода — первый этап работ завершен в декабре 2021-го, второй — в январе 2023 года. Протяженность Старорублевского путепровода увеличилась в три раза — до 240 метров. Это позволило обеспечить комфортный выезд с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе и строящийся северный дублер Кутузовского проспекта в сторону МКАД.

Продолжается строительство участка дороги от улицы Герасима Курина до улицы Ивана Франко. Его протяженность составит 2,1 километра. В каждом направлении будет по одной полосе движения.

В январе 2023 года построили пешеходный переход через пути МЦД-1 и северный дублер Кутузовского проспекта в районе улиц Полоцкой и Гвардейской. Переход длиной 120 метров обеспечил новую удобную и безопасную пешеходную связь между районами Кунцево и Можайский, где проживают около 300 тысяч человек.

В 2019 году началось строительство транспортной развязки на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК. Завершить работы планируется в 2024-м. Проект предусматривает строительство 11,6 километра дорог (по одной — трем полосам движения в каждую сторону), включая четыре эстакады. Для пешеходов сделают два подземных перехода вблизи домов 2 а, строения 3 и 34, корпуса 2 на Шелепихинской набережной.

В августе 2022 года начались работы по созданию улично-дорожной сети вдоль набережной Москвы-реки на участке от Большой Филевской улицы до ТТК. Их планируется завершить в 2024 году. Проект предусматривает реконструкцию 3,9 километра дорог (по две полосы движения в каждую сторону), включая путепровод (215 метров, по одной полосе движения в каждую сторону) для подъезда к кварталу «Сбербанк-Сити» (Кутузовский проспект, дом 32).

Несмотря на продолжение работ на прилегающих территориях, движение по северному дублеру Кутузовского проспекта будет обеспечено в полном объеме. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новые дорожные проекты

В 2011–2022 годах в городе построили 1241,1 километра дорог, что составляет более 20 процентов от существующей улично-дорожной сети. Возведены 359 искусственных сооружений (мосты, тоннели, эстакады) и 291 внеуличный пешеходный переход.

В планах на 2023 год — строительство 106,2 километра дорог, 37 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов.

Среди важных проектов — завершение строительства Московского скоростного диаметра. Также в числе наиболее значимых объектов — участки Южной рокады, транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе, автодорога Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево, Дмитровский путепровод.

