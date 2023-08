Сергей Собянин поздравил граждан с Днем государственного флага

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня День Государственного флага Российской Федерации — символа могущества нашей страны. Сергей Собянин поздравил горожан с праздником в своем телеграм-канале.

Он отметил, что белый, синий, красный — цвета чести и благородства, любви и великодушия, мужества и стойкости. Все эти качества воплощает в себе русский народ-победитель.

«Под этим флагом наши ребята сегодня сражаются за свободу и независимость Родины. Он вдохновляет на победы ученых, спортсменов, мастеров культуры и многих других профессионалов. Национальный триколор — это частичка души каждого из нас. Поздравляю всех с этим праздником!» — добавил Мэр Москвы.

