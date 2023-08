Профессор ГУУ оценил рост преступности среди мигрантов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох принял участие в пресс-конференция на тему: «Криминальные кредиты: как мигранты-должники становятся преступниками?», которая состоялась в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей».

Главной темой обсуждения стал рост преступности среди мигрантов. Только в январе–феврале 2023 года число преступлений, совершенных мигрантами достигло 7 тысяч и выросло почти на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одной из причин СМИ называют не выплаченные микрозаймы. Микрофинансовые организации подали к мигрантам иски на общую сумму 20 миллиардов рублей.

Участники дискуссии согласились, что в России появилась новая схема мошенничества, направленная на мигрантов.

Владимир Волох заметил, что экономическая, правовая, финансовая и языковая грамотность мигрантов в силу ряда причин ниже, чем у российских граждан, поэтому они и стали новой целью мошенников. Поэтому важно проводить разъяснительную работу среди населения, возможно, с привлечением диаспор.

Проблема еще и в том, что, став жертвой мошенников, они даже не могут вылететь на родину, поскольку необходимо закрыть долг, а возможности для этого часто нет.

Обсуждая вопрос преступности, эксперты рассмотрели статистику за 20 лет и отметили важность неотвратимости наказания за правонарушения.

Профессор ГУУ подчеркнул, что акцент надо делать не только на количестве преступлений среди мигрантов и не на ужесточении ответственности за них, а, прежде всего на их раскрываемости.

Полностью посмотреть запись прямого эфира можно по ссылке.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI