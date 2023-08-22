Программа реновации: более 1,7 тысячи жителей получили новые квартиры в Измайлове в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала 2023 года в районе Измайлово более 1,7 тысячи москвичей получили новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Горожане проживали в 24 старых домах и были переселены в девять новостроек. Всего же с начала реализации программы реновации новоселами в районе стали 4,4 тысячи москвичей», — рассказал Максим Гаман.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что всего в Восточном административном округе введено в эксплуатацию 29 новостроек, 27 из них передали под заселение. Еще два построенных дома в Метрогородке и Новогирееве готовятся принять новоселов.

«В новые квартиры по программе реновации уже переехали около 14 тысяч жителей округа», — отметил Сергей Левкин.

Всего в Восточном административном округе программа реновации предусматривает расселение 1062 домов, в новое жилье переедут около 209 тысяч человек.

Москва — один из регионов — лидеров по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года было возведено около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

В Москве с 2017 года реализуется программа реновации. В нее включено 5175 домов, в которых проживают около миллиона жителей.

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