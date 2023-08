Посетители Московского урбанфорума узнают о преимуществах МЦД-3 на выставке «Станция Манеж»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Недавно открылось движение по новому МЦД-3 «Ленинградско-Казанский». Благодаря ему тысячи жителей Москвы и Подмосковья смогут быстрее и дешевле добираться на работу и домой.

На выставке «Станция Манеж» в рамках Московского урбанистического форума центральным диаметрам столицы посвятили самую большую экспозицию — она занимает 420 квадратных метров. Здесь посетители узнают обо всех преимуществах действующих и перспективных линий наземного метро.

«Рельсовый транспорт — удобный, быстрый, экологичный, вместительный. Он не зависит от дорожной обстановки, поэтому по поручению Сергея Собянина мы отдаем приоритет именно его развитию. Совсем недавно запустили МЦД-3, благодаря которому тысячи жителей Москвы и Подмосковья теперь могут быстрее и дешевле передвигаться по городу», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ключевое преимущество нового диаметра — увеличение количества пассажирских мест более чем вдвое: с 0,9 до 1,9 миллиона в сутки. Даже в часы пик в вагонах гораздо просторнее. Также в 1,5 раза сократился интервал движения. Он составляет всего 5,5 минуты в часы пик. На МЦД-3 полностью отменили дневные перерывы. При этом стоимость поездок для пассажиров снизилась до 3,5 раза. Например, благодаря введению тарифа для проезда по МЦД и бесплатной пересадке на метро путешествие от станции Ипподром (Раменское) до станции метро «Петровско-Разумовская» обойдется в 65 рублей вместо 230 ранее.

Первые два диаметра запустили в 2019 году. Они улучшили транспортную доступность для 5,6 миллиона человек. Только на МЦД-1 оборудовали 25 станций, девять из которых — московские городские вокзалы. При этом пассажиры стали тратить на проезд до 3,5 раза меньше, экономия составила до 67 тысяч рублей в год на человека.

На первом и втором диаметрах полностью обновили парк поездов. Здесь курсируют составы, средний возраст которых не превышает трех лет. Среди моделей — «Иволга», ЭП2Д, «Аэроэкспресс».

Подробнее о МЦД можно узнать в специальном разделе выставки. Красочные светящиеся линии на полу и потолке символизируют направления существующих и будущих диаметров. Специальные интерактивные мини-экспозиции рассказывают обо всех преимуществах этого вида транспорта: тактовом расписании, комфортных поездах, удобных пересадках, тарифной системе и экономии на проезде.

Кроме того, гостям выставки предлагают узнать больше о Московском центральном кольце (МЦК), Большой кольцевой (БКЛ) и других линиях метро. В тематических разделах можно проследить, как эти мегапроекты изменили облик города и сделали передвижение по нему удобнее.

На круговом экране на площадке МЦК показано, как менялся облик районов с запуском кольца. Оно стало первой наземной городской железнодорожной линией, которая в корне изменила отношение москвичей к железнодорожному транспорту.

Центральным элементом экспозиции о БКЛ стала огромная арка, символизирующая линию. Рядом с ней разместились девять арок поменьше, представляющих кольцевые линии метро Пекина, Сеула, Лондона и других мировых мегаполисов. БКЛ — самое протяженное в мире метрокольцо. Его длина — 70 километров, на нем расположена 31 станция. С них можно сделать рекордные 47 пересадок (с учетом будущих линий и диаметров).

В зоне метро можно проследить за новейшей историей развития этого вида транспорта с 2011 года на ярком таймлайне. Здесь отобразили самые значительные события, в том числе открытие новых станций, изменение подвижного состава, планы по развитию рельсового транспорта до 2030-го.

Выставка продлится до 10 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж». Вход бесплатный.

