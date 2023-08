От фонтанов до офисов продаж: город одобрил размещение 439 некапитальных объектов с 2019 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выдал разрешение на установку 439 некапитальных объектов благоустройства на арендованных столичных земельных участках. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

С 2019 года в столице действует упрощенная схема размещения контрольно-пропускных и охранных пунктов, заборов, шлагбаумов, малых архитектурных форм, фонтанов, инженерных и хозяйственных строений на арендованных у города земельных участках. В 2021-м к этому перечню добавили сооружения спортивного назначения, в 2022-м — бытовые городки для строителей, быстровозводимые складские помещения и офисы продаж, а в 2023 году — станции для зарядки электротранспорта.

«С 2019-го город согласовал размещение на арендуемых территориях 439 некапитальных объектов, из них 182 — с начала 2023 года, а 189 — в 2022-м. Чаще всего арендаторы городских земельных участков обращаются за разрешением на установку шлагбаумов, пунктов охраны и малых архитектурных форм, на их долю приходится около 50 процентов всех решений», — рассказал Максим Гаман.

С 2019 года арендаторы получили разрешения на размещение 136 малых архитектурных форм, 92 шлагбаумов, 71 хозяйственной площадки для обслуживания зданий, 27 некапитальных спортивных объектов, а также заборов и ограждающих конструкций, контрольно-пропускных пунктов, ангаров и складов на участках, предоставленных под производственную деятельность, аттракционов, трансформаторных подстанций, пунктов продаж квартир в строящихся жилых домах и бытовых городков для строителей.

Заявки на установку некапитальных сооружений рассматриваются на заседаниях специализированной межведомственной комиссии, в состав которой входят представители столичных департаментов, комитетов и префектур. После согласования с арендаторами заключаются дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков.

