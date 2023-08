Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В 2023 году в Санкт-Петербургский политехнический университет было зачислено 2424 человек на программы магистратуры бюджетной формы обучения, и 220 человек стали студентами магистерских программ на контрактной основе.

Наиболее популярными среди более 180 направлений в этом году стал «Менеджмент» Института промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ), «Строительство» Инженерно-строительного института (ИСИ) и «Программная инженерия» Института компьютерных наук и технологий (ИКНТ).

До 4 сентября продолжается приём заявлений на цифровые программы магистратуры, которые реализуются полностью онлайн: 23.04.01_02 «Цифровые технологии управления в транспортной логистике»; 38.04.01_29 «Экономический консалтинг» и 38.04.02_51 «Управление конкурентоспособностью бизнеса», а также на контракт заочной и очно-заочной форм обучения. 15 сентября состоится последнее зачисление на этот учебный год студентов магистратуры.

Начать подготовку к поступлению на следующий год будущие магистры могут с новым порталом в магистратуру , где представлены варианты поступления и мероприятия, участие в которых поможет развить междисциплинарные навыки и получить баллы для конкурса портфолио СПбПУ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI