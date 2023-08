Объем производства обуви в Москве вырос почти на 20 процентов за полгода

Source: MIL-OSI Russian Language News

За шесть месяцев 2023 года столичные обувные фабрики нарастили выпуск продукции на 19,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые шесть месяцев текущего года московские предприятия выпустили 812,6 тысячи пар обуви. Общий объем отгруженной продукции вырос на 46,8 процента в годовом выражении и достиг отметки в 11,5 миллиарда рублей. Это свидетельствует о плодотворной работе столичных производителей обуви по замещению товаров западных брендов, покинувших отечественный рынок», — отметил заммэра.

Сегодня в сфере легкой промышленности Москвы работает более 200 предприятий, на которых трудятся свыше 10 тысяч человек. В городе производят одежду, обувь, текстильную продукцию, изделия из кожи и многое другое.

«Москва оказывает повсеместную поддержку предприятиям отрасли. Так, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта город передал инвестору земельный участок на юге столицы площадью более двух гектаров под строительство крупного комплекса по производству обуви из текстиля и ПВХ. Это позволит компании увеличить объемы производства в несколько раз и создать около 100 новых рабочих мест», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москва — город с развитым производством. Размещение промышленных площадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, обширной инфраструктуре, а также большому количеству мер системной поддержки города. Например, сегодня предприятия легкой промышленности могут воспользоваться более чем 20 инструментами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, в Москве действует ряд антикризисных мер поддержки.

