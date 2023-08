Обеспечить максимальную гибкость – ЦБ РФ отменяет ограничение на предельную стоимость кредитов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Зачем Центробанк отменил ограничение на предельную стоимость кредитов?

В России установлены предельные ставки (ПСК) по различным видам кредитов, рассчитываемые ЦБ РФ каждый квартал с учетом ключевой ставки и среднего значения показателя в отрасли. Однако до конца года регулятор отменил данное ограничение, преследуя несколько целей:

обеспечить для кредиторов больше возможностей по определению рыночной стоимости продуктов;

повысить гибкость и эффективность механизмов принятия решений, что поможет банкам быстрее реагировать на изменения в отрасли;

снизить инфляционные риски и увеличить привлекательность депозитов.

Ранее банкам приходилось ориентироваться на ПСК – предельная стоимость кредитов менялась с задержкой, что в условиях быстро меняющейся ключевой ставки является недопустимым. Мораторий позволит участникам рынка адаптироваться к новой реальности.

В чем заключается специфика послаблений для кредитных организаций?

Временная отмена предельной стоимости кредитов затронет деятельность банков, МФО, потребительских кооперативов. Теперь кредиторы смогут самостоятельно и без ограничений устанавливать процентную ставку по кредитам, займам, POS-продуктам, а для ломбардов ПСК сохранится на прежнем уровне. При этом показатель не может превышать 292% годовых или 0,8% в день.

«Отмена ПСК не приведет к бесконтрольному росту процентных ставок по кредитам, т.к. на рынке сохраняется высокий уровень конкуренции, а надбавки, установленные регулятором, продолжают действовать», – указывает эксперт.

Подобное решение Центробанк принимает не впервые – в конце февраля прошлого года коммерческие банки уже были освобождены от обязательства по соблюдению ограничений. Тогда мера помогла избежать излишнего давления на капитал кредитных организаций, а также позволила банкам сохранить высокую маржинальность в условиях удорожания фондирования.

16:13 22.08.2023

