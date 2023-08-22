НИУ ВШЭ сформировал банк практик и методических рекомендаций для вузов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Эксперты Вышки сформировали «Банк управленческих практик и методических рекомендаций для организаций высшего образования». Он поможет сделать вузовские образовательные программы для студентов 30-40 лет более актуальными и эффективными. Исследовательская работа проведена под руководством заместителя директора Института образования НИУ ВШЭ Ильи Коршунова в рамках стратегического проекта университета «Социальная политика устойчивого развития и инклюзивного экономического роста», который реализуется по программе «Приоритет 2030».

Университетам, у которых пока немного слушателей на программах дополнительного профессионального образования (ДПО), эксперты советуют наращивать масштаб обучения экстенсивным путем. Он предполагает расширение линейки программ и освоение новых целевых аудиторий. Вузам с высокой долей слушателей ДПО подойдет интенсивный метод, который предусматривает формирование и расширение программ с применением информационно-коммуникационных технологий, а также совершенствование системы управления бизнес-процессами.

Составители банка отмечают, что при разработке новых программ вузам стоит делать акцент на наиболее востребованных направлениях. По итогам исследования в список вошли:

обучение ИТ для всех категорий слушателей;

надпрофессиональные навыки, личностное развитие, лидерские качества, продуктивность, стрессоустойчивость (такие программы как «Ораторское искусство», «Коммуникация», «Личная эффективность и лидерство», «Тайм-менеджмент», «Лидерство», «Теория аргументации», «Деловые переговоры», «Деловой этикет», «Развитие блога»);

медицина и технологии здоровьесбережения — как для работников сферы здравоохранения, так и для широкой аудитории;

экология и охрана окружающей среды (актуальность этой тематики постоянно растет в международной и региональной повестке в области экологического менеджмента, основанного на ESG-принципах);

туризм и гостиничный бизнес (потребность повышается в условиях ограничений и развития внутреннего туризма);

применение современных образовательных технологий для научно-педагогических кадров, изучение психологических особенностей обучающихся, наставничество для молодых кадров в реальном секторе экономики.

Рекомендации экспертов НИУ ВШЭ касаются не только тематического наполнения программ ДПО в вузах. В банке содержатся предложения по развитию непрерывного образования и эффективные практики по комплексу направлений: от формирования стратегии и возможностях участия в федеральных проектах и программах по обучению взрослых, которое обеспечивает стабильность образовательных организаций с точки зрения ресурсов и активизирует работу менеджмента соответствующих подразделений, до учета потребностей регионов, работодателей, учащихся и взаимодействия с внешними партнерами.