НИУ ВШЭ сформировал банк практик и методических рекомендаций для вузов

Эксперты Вышки сформировали «Банк управленческих практик и методических рекомендаций для организаций высшего образования». Он поможет сделать вузовские образовательные программы для студентов 30-40 лет более актуальными и эффективными. Исследовательская работа проведена под руководством заместителя директора Института образования НИУ ВШЭ Ильи Коршунова в рамках стратегического проекта университета «Социальная политика устойчивого развития и инклюзивного экономического роста», который реализуется по программе «Приоритет 2030». Университетам, у которых пока немного слушателей на программах дополнительного профессионального образования (ДПО), эксперты советуют наращивать масштаб обучения экстенсивным путем. Он предполагает расширение линейки программ и освоение новых целевых аудиторий. Вузам с высокой долей слушателей ДПО подойдет интенсивный метод, который предусматривает формирование и расширение программ с применением информационно-коммуникационных технологий, а также совершенствование системы управления бизнес-процессами. Составители банка отмечают, что при разработке новых программ вузам стоит делать акцент на наиболее востребованных направлениях. По итогам исследования в список вошли: обучение ИТ для всех категорий слушателей; надпрофессиональные навыки, личностное развитие, лидерские качества, продуктивность, стрессоустойчивость (такие программы как «Ораторское искусство», «Коммуникация», «Личная эффективность и лидерство», «Тайм-менеджмент», «Лидерство», «Теория аргументации», «Деловые переговоры», «Деловой этикет», «Развитие блога»); медицина и технологии здоровьесбережения — как для работников сферы здравоохранения, так и для широкой аудитории; экология и охрана окружающей среды (актуальность этой тематики постоянно растет в международной и региональной повестке в области экологического менеджмента, основанного на ESG-принципах); туризм и гостиничный бизнес (потребность повышается в условиях ограничений и развития внутреннего туризма); применение современных образовательных технологий для научно-педагогических кадров, изучение психологических особенностей обучающихся, наставничество для молодых кадров в реальном секторе экономики. Рекомендации экспертов НИУ ВШЭ касаются не только тематического наполнения программ ДПО в вузах. В банке содержатся предложения по развитию непрерывного образования и эффективные практики по комплексу направлений: от формирования стратегии и возможностях участия в федеральных проектах и программах по обучению взрослых, которое обеспечивает стабильность образовательных организаций с точки зрения ресурсов и активизирует работу менеджмента соответствующих подразделений, до учета потребностей регионов, работодателей, учащихся и взаимодействия с внешними партнерами.

«Актуализация образовательных программ с учетом внешних условий и обстоятельств, а также потребностей и запросов потенциальных слушателей оказывает положительное воздействие как на увеличение количества обучаемых в образовательных организациях, так и на общей доходности от этих образовательных программ», — говорит Игорь Коршунов, заместитель директора Института образования НИУ ВШЭ. В основе банка — результаты опроса руководителей 51 вуза, получившего поддержку в рамках гранта на обучение взрослых слушателей по федеральному проекту «Новые возможности для каждого», и около 11 тысяч слушателей, которые прошли обучение в рамках ФП в 2020 году. Также были проанализированы данные о реализованных вузовских программах ДПО в рамках федерального проекта «Содействие занятости» (национальный проект «Демография») в 2021 и 2022 годах. «Выборка вузов гетерогенна по своему составу, так как образовательные организации отличаются по своим характеристикам, и носит достаточно репрезентативный характер. Поэтому выводы исследования могут быть успешно использованы для анализа, оценки и разработки рекомендаций в целях совершенствования непрерывного образования взрослых в Российской Федерации», — отмечают исследователи.

