НГУ как объект научно-популярного туризма принял в гостях журналистов, приехавших в пресс-тур в рамках Десятилетия науки и технологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

21 августа 2023 г. в Новосибирске состоялся пресс-тур по объектам национального проекта «Наука и университеты» и научно-популярного маршрута, созданного по инициативе «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий. Пресс-тур прошел в нулевой день X Международного форума технологического развития «Технопром 2023». В пресс-туре учёные Новосибирского государственного университета, Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН представили уникальные разработки и исследования. В частности, ученые показали одомашненных лис – результат более чем 60 лет отбора и изучения, оборудование для «мегасайенс» – установки «СКИФ», настоящий электрон-позитронный коллайдер.

— На территории новосибирского Академгородка, помимо университета, расположено более 82 научных организаций, именно здесь работают выдающиеся ученые, имеющие почетные звания академиков, членов-корреспондентов РАН. Кроме того, на этой территории занимаются исследованиями молодые ученые. Многие из них уже заслужили премии и гранты, а также оставили свой след в истории. Одна из самых интересных наших научных площадок — это, конечно, Новосибирский государственный университет (НГУ), рядом с которым находится уникальный музей «Эволюции Земли». Помимо этого, в Новосибирской области появляются новые современные объекты. Так, мегасайенс проект Центр коллективного пользования Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) – установка, которая предоставит ученым особый инструмент для исследований. А это значит, что нас ждут революционные открытия в сфере фармацевтики, биотехнологий, исследований и создании материалов, изучении сложных теплофизических процессов. Словом, в наиболее востребованных сегодня отраслях в научном мире, — подчеркнула заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

В Новосибирском государственном университете (НГУ) участники посетили Лабораторию низкоуглеродных химических технологий Факультета естественных наук– молодежную лабораторию, созданную по национальному проекту «Наука и университеты», и научно-образовательный центр «Эволюция Земли». В Лаборатории ученые показали TADF-эмиттеры – химические светящиеся вещества, которые можно использовать для создания экранов смартфонов, светодиодов, криптографической защитной печати. При посещении научно-образовательного центра «Эволюция Земли» НГУ участники смогли узнать подробности о строении Земли, ее месте в космическом пространстве, увидеть экспонаты – образцы пород и минералов с больших глубин Земли, метеориты, образцы сибирских полезных ископаемых и многое другое.

— Новосибирский госуниверситет очень плотно включен в национальный проект «Наука и университеты». Благодаря ему в НГУ были созданы Международный математический центр и Центр НТИ по новым функциональным материалам, шесть молодежных лабораторий, сотрудники которых работают над оптимизацией сенсорных систем, созданием композитов для электроники, обработкой и анализом сейсмических данных, разработкой новейших медицинских технологий и другими актуальными наукоемкими задачами. Прямо сейчас в рамках нацпроекта строится и кампус мирового уровня, который станет точкой притяжения молодежи не только Новосибирска, но и соседних городов и регионов. И мы рады принять в гостях пресс-тур, организованный в рамках Десятилетия науки и технологий, чтобы показать, что проведение исследований на фронтире науки с это приоритет и преимущество нашего университета, — прокомментировал ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

В Институте цитологии и генетики СО РАН ученые увидели основные стадии работы с животными в SPF-виварии: хранение биоколлекций в криохранилище, создание экспериментальных линий животных в центре репродуктивных технологий SPF-вивария и изучение их на одном из самых мощных в стране томографов. Дополнительно ученые показали одомашненных лис и рассказали о продолжительном исследовании: на протяжении более 60 лет новосибирские ученые экспериментальным путем воспроизвели процесс одомашнивания животных, а теперь с помощью дружелюбных и агрессивных лис изучают, как работают гены, отвечающие за стресс, агрессию и дружелюбие.

— Сегодня остро встает необходимость создания в нашей стране Национального центра генетических линий лабораторных животных. Его прообразом, только в меньших масштабах, являются подразделения нашего института. Ученые ИЦиГ СО РАН умеют создавать уникальных лабораторных животных, с помощью которых ведутся фундаментальные научные исследования, результаты которых применяются в медицине, сельском хозяйстве, других отраслях экономики. Немалая доля этой работы проводится в рамках национального проекта «Наука и университеты». В то же время, очевидно, что эту работу необходимо значительно расширить, поскольку необходимость в генетических моделях животных для решения задач медицины и фармакологии растет день ото дня, — рассказал директор ИЦиГ СО РАН, академик РАН Алексей Кочетов.

В Институте ядерной физики можно было осмотреть электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-2000 (встречные электрон-позитронные пучки) и установки бор-нейтронозахватной терапии. На экскурсии сотрудники Института объяснили механизм работы коллайдера и рассказали, из чего будут получать электричество в будущем и как лечить рак атомным взрывом. Также в институте показали оборудование, созданное для установки класса «мегасайенс» – источника синхротронного излучения «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ»). Это уникальная научная установка, которая создается в Новосибирской области (наукоград Кольцово) по национальному проекту «Наука и университеты» для изучения строения и свойств различных объектов на микро- и наноуровне.

Пресс-тур в Новосибирске стал третьим пресс-туром по объектам национального проекта «Наука и университеты» и научно-популярного туризма Десятилетия науки и технологий, ранее о своих разработках рассказали представители научных организаций Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области.

— Координационный совет является одним из ответственных исполнителей поручения Президента Российской Федерации по развитию научно-популярного туризма. В состав экспертной группы Координационного совета по развитию научно-популярного туризма вошли молодые учёные со всей России и из разных областей знаний. После сборки маршрута туроператором, молодые учёные участвуют в верификации маршрутов на всех этапах: от выбора объектов и организации интерактивных программ до оценки научной составляющей маршрута. При участии нашей экспертной группы разработано сорок маршрутов в двенадцати субъектах Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Пермском крае, Амурской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Томской областях. Научно-популярные туры доступны для всех желающих. Информация о них размещена на официальном сайте Десятилетия науки и технологий – Наука.рф, на платформе для российских ученых Science ID и на платформе-агрегаторе партнера инициативы – группы компаний «Слетать». Маршруты Новосибирской области были включены в программу научно-популярного туризма одними из первых, благодаря поддержке Губернатора и Правительства Новосибирской области. На сегодняшний день вниманию туристов предлагается пять научных туров от одного до пяти дней, — прокомментировала член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Елизавета Лидер.

Пресс-туры помогают показать, какие разработки создаются в организациях-участниках национального проекта «Наука и университеты» и научно-популярного маршрута, созданного по инициативе «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий. Такие маршруты созданы в 12 разных регионах страны, от Калининграда до Дальнего Востока. Во время поездок туристы могут ощутить себя полноценными участниками исследований и на собственном опыте узнать, что такое современная российская наука и кто такие современные ученые. К 2025 году планируется существенно увеличить перечень направлений и запустить маршруты в 40 субъектах нашей страны.

Справка: Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Оно включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Основные цели Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач страны и информирование людей о достижениях российской науки. 28-30 ноября 2023 г. на федеральной территории «Сириус» состоится одно из ключевых мероприятий Десятилетия – III Конгресс молодых ученых. Он объединит представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. Организаторами Конгресса молодых ученых в 2023 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты». В преддверии III Конгресса молодых ученых состоятся мероприятия-спутники. Они пройдут в Хабаровском крае (21-23 сентября 2023), Пермском крае (4-6 октября 2023), Астраханской области (11-13 октября 2023). Участники мероприятий-спутников выработают решения по текущим практическим задачам регионов. Более подробная информация – на сайте наука.рф. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты». В России реализуется национальный проект «Наука и университеты». Его ключевая задача — воспитание и поддержка нового поколения ученых, способных совершать великие открытия. По нацпроекту «Наука и университеты» выделяются значительные средства на поддержку ученых и создание научных центров с первоклассными условиями для исследовательской работы. Кроме этого, проводится работа по строительству и модернизации научно-исследовательского флота, совершенствованию цифровой инфраструктуры, а также созданию комфортных условий для школьников, студентов, научных работников и педагогов. Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию действует с 2007 года и является консультативным органом Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, обеспечивает его взаимодействие с общественными молодежными объединениями и организациями, координирует деятельность региональных и отраслевых объединений молодых ученых. В текущий состав Координационного совета входят 55 молодых ученых – представители основных областей наук и разных регионов России, ведущих научных и образовательных организаций, промышленного сектора и институтов развития. Подробнее – на официальном сайте Координационного совета. Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ проводится с 2009 года. С 2017 года мероприятие проводится не только в столице, но и в субъектах Российской Федерации: 7-8 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге (на базе Санкт-Петербургского горного университета) состоялся VIII Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов «Дальние горизонты науки», с 14 по 16 октября 2018 года в Сочи (на базе ОЦ «Сириус») прошел IX Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов «Навстречу большим вызовам». Х Всероссийский съезд под названием «Наука для жизни» прошел в столице на базе Университета МИСИС и собрал на своей площадке более 1000 молодых исследователей из 76 регионов России, а также стран СНГ. В течение трех дней прошло более 40 тематических сессий, круглых столов и мастер-классов по важнейшим для молодых исследователей темам и приоритетным задачам государства и научного сообщества. По итогу мероприятия 33 практики были признаны лучшими. Подробнее – на сайте Х Всероссийского съезда советов молодых ученых.

