На ярмарке школьной одежды в «Лужниках» во время Московского урбанфорума представят более 100 моделей

В олимпийском комплексе «Лужники» с 22 по 27 августа пройдет ярмарка школьной формы. Ее проведут в рамках Московского урбанистического форума. Мероприятие состоится на площадке «Сделано в Москве» (на Фестивальной площади) во время тематической недели «Семья».

В ярмарке примут участие ведущие столичные бренды, которые занимаются пошивом высококачественной школьной одежды.

В одной торговой точке будет представлено свыше 100 различных моделей для школьников, в том числе брюки, блузки, джемперы, юбки, пиджаки, водолазки, гольфы, галстуки и банты.

Также гостей ждет разнообразная досуговая программа: мастер-классы по производству конфет и браслетов, роспись шкатулок, изготовление брелока для рюкзака и многое другое. Отдельно можно выделить мастер-класс по актерскому мастерству, который приурочен ко Дню российского кино. Дети младшего возраста смогут попробовать себя в роли маленьких актеров, а для ребят старшего возраста состоится настоящий кастинг в новый российский сериал.

Фестиваль «Сделано в Москве» проходит в рамках Московского урбанистического форума с 1 августа по 10 сентября 2023 года. Особенность его состоит в том, что все представленные на нем бренды (производители товаров, поставщики услуг), являются столичными производителями, участниками программы Правительства Москвы по поддержке локальных брендов «Сделано в Москве». Всего в фестивале примут участие более 400 московских компаний.

