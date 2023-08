На месте 28 участков бывших промзон построят современные кварталы по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Инвесторы и городские операторы реализуют в столице 41 проект комплексного развития территорий (КРТ), 28 из которых — на месте бывших промзон. На участках площадью почти 440 гектаров появятся современные городские кварталы. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках КРТ строительство ведется сбалансированно, с учетом потребности жителей столицы. На месте неэффективно используемых участков и бывших промзон появляются многофункциональные городские кварталы, в которых создают не только комфортное жилье с необходимой социальной инфраструктурой, но и новые рабочие места.

«Инвесторы и городские операторы реализуют 28 проектов комплексного развития территорий в бывших промзонах, в которых давно нет действующих производств и инфраструктуры. На их месте планируется возвести почти девять миллионов квадратных метров недвижимости: свыше 4,5 миллиона квадратных метров жилья и почти столько же — производственных и общественно-деловых объектов. Это позволит создать более 97 тысяч рабочих мест», — рассказал Максим Гаман.

В частности, в столице появятся три технопарка, три школы искусств, 17 детских садов для более чем 2,8 тысячи воспитанников, 13 школ на 5,4 тысячи мест, два колледжа и другие объекты.

Проекты реализуют в девяти столичных округах. Больше всего территорий — семь — реорганизуют на севере, там же находятся и самые крупные площадки. По четыре участка расположено в ЗАО, СВАО и ЮВАО, три — в ЮЗАО, по два — в ВАО и ЮАО и по одному — в СЗАО и в ЗелАО.

Самая большая территория расположена на месте бывшей промзоны Автомоторная в Головинском районе. Ее площадь превышает 77 гектаров. Сейчас участок занимают старые склады, автомастерские и прекратившие свою деятельность предприятия. В реорганизацию инвестор вложит около 200 миллиардов рублей. В результате там появятся высокотехнологичные производства, общественно-деловые, жилые и социальные объекты — всего более 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости и более 10 тысяч рабочих мест.

Еще одна территория площадью более 35 гектаров находится в бывшей промзоне Коровино в Дмитровском районе. Участок уникален тем, что на него заходит действующая железнодорожная ветка. Инвестор ведет подготовку документации по планировке территории для наиболее эффективного размещения в его границах производственных и общественно-деловых объектов.

В Отрадном уже приступили к реализации проекта КРТ бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе. На участке площадью более 29 гектаров построят до 721 тысячи квадратных метров недвижимости. Современные инновационные производства займут до 358 тысяч квадратных метров, а объекты общественно-делового назначения — около 112 тысяч квадратных метров. Благодаря этому будет создано более 6,8 тысячи рабочих мест. Кроме того, возведут свыше 250 тысяч квадратных метров жилья.

Всего в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ. Общая площадь реорганизуемых участков составляет около 2,45 тысячи гектаров.

