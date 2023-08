МЭР: Необходимо гармонизировать подходы к развитию предпринимательства в странах БРИКС

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

20-24 августа в Омске, по инициативе Правительства Омской области и Омского государственного технического университета, проходит первая Международная акселерационная программа «Бизнес-инкубатор БРИКС». В мероприятии принимают участие более 100 предпринимателей, инвесторов и представителей деловых объединений из стран БРИКС, а также из государств Центрально-Азиатского региона.

Во второй день программы, в преддверии питч-сессии победителей инкубатора и работы участников с наставниками и экспертами, состоялась пленарная сессия об успешных практиках сотрудничества в реализации экономических проектов на пространстве БРИКС. Стороны обменялись мнениями относительно перспектив развития малого и среднего предпринимательства на пространстве БРИКС, поделились видением приоритетов сотрудничества, среди которых: расширение доступа к финансированию, взаимодействие с национальными Торгово-промышленными палатами, проведение совместных бизнес-миссий и расширение контактов с региональными центрами поддержки экспорта и инвестиционными агентствами.

В рамках мероприятия представители Минэкономразвития озвучили приоритеты господдержки бизнеса, обозначили отрасли, на которых предлагается сфокусировать наиболее ресурсоемкие меры поддержки, а также лучшие российские практики по содействию встраиванию МСП в цепочки поставок и производства.

«Сегодня как никогда важно развивать диалог между МСП и крупным бизнесом. И здесь нам есть чем поделиться. В России успешно запущена Цифровая платформа МСП, которая позволяет находить поставщиков, развивать производство и принимать участие в закупках. К данному сервису уже проявляют интерес наши зарубежные партнеры, в том числе из стран БРИКС», – отметила заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Евгения Дрожащих.

Особое внимание стороны уделили необходимости гармонизации подходов к развитию предпринимательства в странах «пятерки», поддержке молодежных инициатив.

«На сегодняшний день технологии прочно вошли во все сферы нашей жизни и являются определяющим фактором в создании конкурентных продуктов в любой отрасли. Тем не менее, не инновации сами по себе обеспечивают добавленную стоимость таких продуктов, а высококвалифицированные кадры, способные генерировать новые идеи и совершать технологические прорывы в своих областях», – подчеркнула Евгения Дрожащих.

Второй Бизнес-инкубатор БРИКС состоится при поддержке Минэкономразвития России в рамках председательства России в БРИКС в 2024 г.

Справочно Международная акселерационная программа «Бизнес-инкубатор БРИКС» – международный проект, направленный на активизацию совместной деятельности предпринимателей, деловых объединений и высших учебных объединений в сфере экономического и инвестиционного сотрудничества на пространстве стран БРИКС. Основная цель Программы – выявление перспективных предпринимательских проектов и их продвижение на территории стран БРИКС. По итогам не менее 70% проектов резидентов бизнес-инкубатора БРИКС будут профинансированы частными инвесторами и инвестиционными компаниями.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI