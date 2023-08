МФТИ провел молодёжную летнюю школу фундаментальной физики и математики в Карачаево-Черкесии

Source: MIL-OSI Russian Language News

По поручению Александра Новака на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Алибек» в Карачаево-Черкесии была организована летняя школа фундаментальной физики и математики.

В течение 10 дней – в период с 10 по 20 августа – обучение проводили ведущие учёные из Московского физико-технического института при поддержке госкорпорации «Росатом». Среди приглашённых участников – около 100 научных сотрудников, аспирантов, студентов ведущих профильных кафедр вузов Северного Кавказа и учащихся среднеобразовательных учреждений.

«Значительным конкурентным преимуществом Северного Кавказа является высокая доля молодого трудоспособного населения. Для дальнейшего социально-экономического развития округа, повышения уровня занятости граждан большое внимание со стороны Правительства уделяется организации образования молодёжи, развитию науки и новых современных технологий в регионе. Проведение школы фундаментальной физики и математики будет способствовать росту потенциала молодых учёных, вузовской науки Северо-Кавказского федерального округа, формированию межвузовских связей и деловых контактов», – отметил вице-премьер Александр Новак.

