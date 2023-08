Мировые хиты в парке «Яуза»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В парке «Яуза» представят музыкальную программу, включающую мировые хиты таких известных исполнителей, как Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Стиви Уандер, Глория Гейнор, Тина Тернер, а также групп Wind & Fire, Boney M, Eruption и Earth. Все эти имена навсегда вписаны в историю современной поп-культуры.

Выступит симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». Композиции из репертуара легендарных певцов прозвучат в исполнении участников шоу «Голос» Мари Карне и Арсена Мукенди. Мари Карне — одна из самых ярких молодых звезд российской эстрады и обладательница голоса редкого тембра. Арсен Мукенди, уроженец Республики Конго, всегда поражает зрителей артистизмом и зрелищными танцами.

Мероприятие состоится в рамках проекта «Музсезон Шапошникова». Вход свободный.

