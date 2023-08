Минэкономразвития: Россия готова делиться с региональными партнёрами своими наработками в сфере голубой экономики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ассоциация регионального сотрудничества стран Индийского океана (The Indian Ocean Rim Association, IORA) – межправительственная организация, созданная по инициативе Южно-Африканской Республики с целью укрепления регионального сотрудничества и устойчивого развития в странах Индийского океана. В состав организации входят Австралия, Бангладеш, Индия, Индонезия, Иран, Йемен, Кения, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Мозамбик, ОАЭ, Оман, Сейшельские острова, Сингапур, Сомали, Союз Коморских островов, Таиланд, Танзания, Франция (Реюньон), Шри-Ланка, ЮАР.

Статус диалогового партнера АРСИО предоставлен следующим странам: Великобритания, Германия, Египет, Италия, КНР, Республика Корея, Россия, США, Турция, Япония.

