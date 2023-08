Места отдыха и встреч: на Ладожской улице обновят пешеходную зону

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На пешеходной части Ладожской улицы начались работы по созданию комфортного общественного пространства. Их проводят на участке от дома 1/2 до дома 9 в рамках благоустройства территории, расположенной рядом с Московским государственным техническим университетом (МГТУ) имени Н.Э. Баумана. Работы пройдут на площади 0,7 гектара.

Ладожская улица находится недалеко от станции метро «Бауманская». В 2017 году ее часть стала пешеходной, свободной от автомобильного движения. Сюда приходят местные жители, работники многочисленных учреждений, а также студенты Бауманки.

«К настоящему времени покрытие тротуаров износилось, малые архитектурные формы пришли в негодность, на территории не хватает зелени, часть старых деревьев погибла. Основной задачей обновления пешеходной зоны на Ладожской улице является создание современного функционального и комфортного пространства для жителей Басманного района, студентов МГТУ имени Н.Э. Баумана и туристов», — отметил заместитель руководителя городского Департамента капитального ремонта Михаил Никифоров.

Самой яркой деталью станут зеленые островки посередине улицы. Сейчас приствольные зоны деревьев окружены бордюрами правильной четырехугольной формы. Высеянный внутри газон поредел и частично зарос сорняками. Во время благоустройства их заменят необычными многоугольными кадками, внутри которых наряду с деревьями и газоном будут расти кустарники и многолетники. Все существующие деревья сохранят, а также высадят дополнительно 10 крупномерных лип и кленов.

На обрамляющих зеленые островки приподнятых бортах сделают удобные деревянные сиденья, а рядом поставят скамейки различной формы и размера. Они подойдут как для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты в одиночестве, так и для тех, кто приехал на встречу с друзьями. Появятся также уютные зоны с лавочками, отделенными от основной пешеходной зоны зеленой изгородью.

На пешеходных дорожках уложат гранитную плитку серых тонов с темными вкраплениями из Ташмурунского месторождения. В районе парковки перед пешеходной частью установят девятиметровые фонари, а в центре улицы — четырехметровые торшеры.

Благоустройство в районе МГТУ имени Баумана станет крупнейшим проектом создания качественной городской среды в центре Москвы — Сергей Собянин

Ладожская улица — часть Немецкой слободы, созданной по приказу царя Алексея Михайловича в XVII веке. Как и во всем районе, сейчас здесь соседствуют старина и современность. Четная сторона улицы застроена новыми зданиями, на нечетной сохранились старинные постройки, в том числе оставшиеся от знаменитого Немецкого рынка. В память об этом в тротуарную плитку вмонтируют бронзовую табличку с надписью «Историческая часть Немецкой слободы. Немецкий рынок».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI