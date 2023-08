Международная политехническая летняя школа объединяет иностранных студентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Международная политехническая летняя школа, стартовавшая в июне, объединила более 350 иностранных студентов со всего мира. Особой популярностью программы пользуются у китайских студентов: больше всего ребят приехало из Чжецзянского университета (стратегического партнёра СПбПУ) и Шанхайского морского университета .

Обучение проходит в смешанном формате (онлайн и очно) и охватывает более 40 образовательных модулей по шести направлениям: инженерные и естественные науки, информационные и цифровые технологии, энергетика, бизнес и экономика, социальные науки, русский язык и культура.

Международная Академия по энергетике открыла свою летнюю программу очно. Впервые после снятия ковидных ограничений в Санкт-Петербург приехали студенты и координаторы Северо-западного политехнического университета КНР (СЗПУ). Однако, чтобы не терять многолетние контакты с остальными университетами-партнёрами, команда Академии провела онлайн-лекции в цифровых аудиториях Политеха.

В период пандемии многие курсы Академии обновились и пополнились новыми дисциплинами, а к занятиям подключились молодые специалисты Политеха, которые рассказывают студентам о практическом применении знаний в различных специальностях.

Многие наши студенты не выезжали за пределы страны до этого лета. Нынешнее путешествие запомнится им надолго благодаря удивительному Санкт-Петербургу, а также новому опыту и полученным знаниям , — отметил координатор Северо-западного Политехнического университета в Сиане Ван Нань.

На данный момент в Академии постоянно работают несколько образовательных модулей: «Ядерная энергетика», «Электроэнергетика», «Цифровизация», «Водородная энергетика». Один из самых актуальных курсов — «Энергоэффективность и устойчивое развитие», в котором студентам рассказывают о реальной ситуации в возобновляемой энергетике и технологиях.

Традиционно большой популярностью пользуются программы по русскому языку и культуре. В этом году участникам было предложено несколько тематических модулей. Иностранные студенты изучали русский язык и совершенствовали практические навыки общения в языковой среде, знакомились с русской литературой, историей и искусством.

Благодаря очному участию в летних программах, ребята узнали много нового о Политехническом университете и Санкт-Петербурге, а также получили уникальный опыт межкультурного общения с тьюторами.

Студенты, успешно закончившие обучение, получают сертификаты о прохождении программы с кредитами EСTS. Этот сертификат даёт возможность перезачесть изученный курс в родном вузе в рамках своей основной образовательной программы.

В летней школе я углубил понимание машинного обучения и улучшил свои коммуникативные навыки. Искренне благодарен за организацию такого замечательного курса , — поделился студент курса «Машинное обучение: теория и применение» Шуай Ван (Чжэцзянский университет, Китай).

