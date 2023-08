Маркет дизайнеров, своп-пати и фешен-съемка: на Московском урбанфоруме подготовили программу для любителей моды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Развлекательная программа Московского урбанистического форума на этой неделе предлагает ряд мероприятий для тех, кто неравнодушен к моде. С 24 по 27 августа в «Северном тоннеле» в «Зарядье» пройдет маркет дизайнеров. Столичные модельеры представят одежду собственного производства. На стендах площадки гости смогут увидеть уже знакомые и полюбившиеся бренды, а также открыть для себя новые имена. В ассортименте — мужская, женская и детская одежда, аксессуары.

Познакомиться с последними трендами современной российской моды и купить понравившиеся вещи можно с 12:00 до 20:00.

В те же даты на площадке «Северного тоннеля» пройдет и своп-пати. Своп — движение, участники которого выступают за разумное потребление. Устраивая вечеринки, они приносят туда ненужные, но пригодные для использования вещи, чтобы найти им новых хозяев. Идея обмена одеждой возникла в Англии в 1940-х годах. На фоне неблагоприятной экономической обстановки в стране люди искали любые способы сэкономить, и обмен вещами среди соседей быстро приобрел популярность. В конце 1990-х годов формат своп-вечеринок обрел новый смысл, превратившись из вынужденной меры в модный тренд. С тех пор такие встречи стали регулярно проводить в разных городах Европы и Америки, в 2010-х годах это течение добралось до России.

Теперь участники Московского урбанистического форума тоже могут к нему присоединиться. В течение четырех дней с 12:00 до 20:00 у них есть возможность принести ненужную одежду и бесплатно взять что-нибудь для себя. Кроме того, желающие смогут сделать интересные снимки в модном образе на фотосессии. Она пройдет в «Северном тоннеле» 26 августа в 15:00. Профессиональный визажист поможет гостям создать подходящий макияж. Фотограф будет работать на площадке в течение двух часов (до 17:00). Вход на мероприятие свободный.

