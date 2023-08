Максим Решетников: нужно сохранить механизм национальных проектов после 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

?еханизм национальных проектов доказал свою эффективность, поэтому его нужно сохранить после 2024 года, когда должны быть завершены нынешние проекты. Об этом во вторник, 22 августа, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как отметил глава Минэкономразвития, задачи, которые стоят перед нашей страной, требуют структурной трансформации экономики. «И для этого необходимо сосредоточить все доступные ресурсы как бизнеса, так и государства, обеспечить четкую и слаженную работу», – подчеркнул он.

При этом самым эффективным инструментом для такой работы являются национальные проекты, продолжил Максим Решетников. Практика показала, что они действительно позволяют в условиях заданных сроков, бюджетных ограничений добиваться видимых и для граждан, и для бизнеса результатов, добавил он.

«Текущие национальные проекты завершаются в 2024 году. Мы предлагаем сохранить этот механизм, нацелив новые национальные проекты на задачи структурной трансформации экономики, обеспечения технологического суверенитета и развития экономики предложения», – сказал глава Минэкономразвития.

