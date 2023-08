Красота природы и редкие растения: москвичи выберут лучшие экомаршруты

Source: MIL-OSI Russian Language News

В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование, где горожане выберут самые интересные экомаршруты столицы. Экотропы проходят по живописным местам парков и лесопарков Москвы. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой природы, увидеть животных и редкие растения.

Пользователям предлагают 10 вариантов экомаршрутов. Среди них — «Там, на неведомых дорожках» в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Здесь встречаются редкие растения и животные — например, можно заметить ласку. Вдоль тропы установлены скамейки и беседки для отдыха, а сам парк наполнен голосами птиц, в том числе краснокнижных длиннохвостой неясыти и тетеревятника.

Еще один маршрут — «Жемчужины парка “Покровское-Стрешнево”». Он проходит вдоль живописных берегов каскада прудов на реке Чернушке и мимо двух памятников природы: родника Царевна Лебедь и долины реки Химки. На берегах прудов ежегодно выводят птенцов кряквы, огари и камышницы, а в реке более 10 лет обитают бобры.

В голосовании участвует маршрут «Жил-был лес. Сказки Измайловского леса». Во время прогулки по нему можно насладиться видами реки Серебрянки и понаблюдать за обитателями парка: белками, ежами, зайцами-русаками, ласками и куницами. Экскурсию дополнит рассказ гида о временах, когда территории лесопарка были частью владений царя Алексея Михайловича Романова.

Москвичи могут проголосовать и за другие маршруты или предложить собственный вариант.

Вдоль всех экомаршрутов установлены информационные стенды, которые знакомят с интересными фактами о животных и растениях природных территорий. Для самых любопытных доступны тематические экскурсии. Узнать о расписании встреч и регистрации на них можно на сайте Мосприроды.

Проект «Активный гражданин» развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления». Голосования начались в 2014 году. За это время к проекту присоединились более 6,5 миллиона человек. Москвичи решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают формат городских мероприятий и праздников. Жители столицы приняли участие уже более чем в пяти тысячах голосований.

Сейчас «активным гражданам» предлагают принять участие в акции «Лето в Москве», пройти квест в Парке Горького и выбрать имя для двух новорожденных выдр из «Москвариума».

