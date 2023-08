Искусственный интеллект научился определять признаки перелома ребер на КТ-снимках

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве искусственный интеллект (ИИ) научился определять перелом ребер на КТ-снимках органов грудной клетки. Этот инструмент поможет врачам при описании сложных диагностических случаев, например сочетанной патологии или тяжелых травм. Новое направление войдет в состав комплексного сервиса искусственного интеллекта — на одном снимке нейросеть сможет определять признаки сразу множества патологий. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Теперь московским врачам-рентгенологам доступно решение на основе технологий искусственного интеллекта, которое позволяет быстро и безошибочно находить переломы ребер, а также оценивать целостность костных структур грудной клетки на КТ. Особенно полезным сервис будет при диагностике сложных случаев — алгоритмы автоматизируют рутинные процессы, производят необходимые измерения и обращают внимание врача на малозаметные признаки патологий, то есть экономят время специалиста и повышают качество диагностики», — рассказала Анастасия Ракова.

Она добавила, что в дальнейшем новое направление войдет в состав комплексного сервиса искусственного интеллекта, что позволит определять признаки сразу нескольких патологий в рамках одного исследования. «Например, пациенту проводят исследование грудной клетки с подозрением на перелом ребер, а нейросеть дополнительно проанализирует снимок на возможные патологии легких или сердца», — отметила Анастасия Ракова.

Сегодня в проекте работает уже более 50 сервисов искусственного интеллекта по 23 клиническим направлениям, всего с их помощью медики проанализировали около 10,5 миллиона изображений.

Использование технологий компьютерного зрения в медицине позволяет сократить время диагностики, а также предоставляет медперсоналу информацию для постановки точных диагнозов и назначения более эффективного лечения. Благодаря ИИ также повышается доступность медицинской помощи.

«Мы внедряем множество цифровых сервисов, которые облегчают и ускоряют работу врачей. Новый сервис искусственного интеллекта позволит комплексно оценивать состояние органов грудной клетки в рамках одного исследования — определять как патологию легких и средостения, так и повреждения костных структур. Несомненным плюсом является текстовое описание исследования искусственным интеллектом: врач может не тратить много времени на составление протокола, а просто использовать необходимые фрагменты текста», — отметил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Юрий Васильев.

Алгоритмы размечают области возможных патологий цветовыми подсказками на медицинском изображении. Нейросеть автоматически делает измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляет описание. Технологии компьютерного зрения позволяют выявить патологии на ранней стадии, когда они могут быть незаметны человеческому глазу.

Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение реализован комплексом социального развития Мэрии Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины городского Департамента здравоохранения при поддержке столичного Департамента информационных технологий.

Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.

