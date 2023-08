Дизайн-мышление, робофутбол и арома-майнкрафт: юных москвичей приглашают на мастер-классы в «Лужниках»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В шатре «Траектория роста» на Московском урбанистическом форуме в «Лужниках» пройдут мастер-классы. Их представят резиденты портала technopark-kids.ru, который сегодня объединяет более 300 площадок, ведущих деятельность в сфере просвещения, профориентации и дополнительного образования детей.

«Экосистема детских технопарков выступает важным звеном в развитии потенциала юных москвичей и в обучении их перспективным профессиям. Ранняя подготовка квалифицированных кадров помогает формировать эффективную экономику будущего. Современные школьники могут уже сейчас понять, в чем их сильные стороны и согласно этому выбирать подходящую профессию. Сделать первый шаг можно и в шатре “Траектория роста”, где самые юные горожане учатся собирать электрические схемы и работающие механизмы, создавать мультфильмы и 3D-персонажей, знакомятся с дизайн-мышлением и искусственным интеллектом», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В субботу, 26 августа, международная школа программирования KIBERone проведет для детей в возрасте от шести до 14 лет три мастер-класса по созданию ролика-мультфильма в анимационной среде Animaker. Участники погрузятся в мир цифровых технологий и создадут свой первый мультик. Занятия пройдут в 16:30, 17: 45 и 19:00, зарегистрироваться можно по ссылке.

В выходные дни, 26 и 27 августа, пройдут различные мастер-классы.

В 11:30 для школьников состоятся мероприятия, организованные кружками образовательной робототехники RoboUniver.

На мастер-классе «Удивительная механика» участники узнают, что такое шестеренки и какими они бывают и каковы особенности их работы, а на практической части сконструируют машинку с коронной передачей и карусель со сложной зубчатой передачей.

Кроме того, RoboUniver предложит юным гостям сразиться в робофутбол. Сначала преподаватель расскажет о теоретических аспектах робототехники и устройстве роботов, затем участники пройдут квест-анкету по полученным знаниям и научатся управлять робофутболистом, чтобы забить гол в ворота соперника. Повтор мастер-классов состоится 2 и 3 сентября, регистрация на все даты открыта по ссылке.

В 12: 45 интерактивный музей «Робостанция» проведет занятие «Знаток схемотехники». Ребята узнают основы построения и базовые принципы работы различных электрических схем, а также соберут собственную первую схему из безопасного конструктора. Мастер-класс повторится в следующие выходные в это же время. Регистрация по ссылке.

В 14:00 состоится мастер-класс «Дизайнер пространства в Roblox Studio» междисциплинарного образовательного центра IDA School. Участники почувствуют себя настоящими дизайнерами и архитекторами в любимой игре Roblox. Им предстоит найти современные решения в сфере городского пространства для виртуальных жителей. Зарегистрироваться можно по ссылке.

В 15: 15 «Компьютерная академия Тop» приглашает школьников в возрасте от семи до 14 лет на практическое занятие «3D-моделирование персонажа любимой игры». Участники узнают, с помощью каких инструментов можно создать 3D-миры и персонажей, сколько времени дизайнеры тратят на создание таких героев, как создать их для игры в трехмерном мире, а также получат пять советов от профессионала по созданию 3D-мира и персонажей. Посетить этот мастер-класс также можно будет 2 и 3 сентября, регистрация доступна по ссылке.

В первые выходные осени юных москвичей ждет несколько увлекательных мероприятий, которые подготовил детский технопарк «Superfood Технологии» Московского государственного университета пищевых производств.

2 и 3 сентября, в субботу и воскресенье, в 16:30 пройдет развлекательно-познавательный квиз «Упаковка будущего». Участникам, разбитым на команды, предстоит ответить на вопросы, касающиеся жизненного цикла (от производства до утилизации) и дизайна упаковки. Игра будет включать четыре раунда, один из которых затрагивает тему экологичной переработки отходов.

Мероприятие рассчитано на ребят в возрасте от 10 до 17 лет, количество мест ограниченно. Зарегистрироваться можно здесь.

Помимо квиза, представители технопарка «Superfood Технологии» проведут в воскресенье еще один необычный мастер-класс «Арома-майнкрафт». Участникам предстоит выполнить несложные задания в рамках игры Minecraft с запахами лаборатории нейросенсорики. Их ждет настоящее погружение в мир цифровой еды. Начало мероприятия в 19:00. Количество мест ограниченно, зарегистрироваться можно по ссылке.

Кроме того, в выходные дни для всех поклонников этой популярной компьютерной игры пройдет еще один интересный мастер-класс «Искусственный интеллект в “Майнкрафт”», который приготовила IDA School. В простой и увлекательной форме участники познакомятся с искусственным интеллектом, который поможет им за считаные минуты построить мини-город во вселенной Minecraft, а затем изучить его, возвести новые здания и заселить жителей. Начало мероприятия в 14:00, регистрация по ссылке.

