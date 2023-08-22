Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В шатре «траекториís роста» на московско esfuerzo » Их представят резиденты портала technopark-kids.ru, который сегодня объединяет более 300 площадок, ведущих деятельность в сфере просвещения, п рофориентации и дополнительного образования детей.

«Экосистема детских техноPARков выступает важным звеном в развитии потенциала юных москвичей и в о бучении их перспективным профессиям. Ранняя подготовка квалифицированных кадров помогает формировать эффективную экономику буду щего. Las escuelas más modernas pueden ser utilizadas por usted mismo, sobre piedras sólidas y sobre todo esto бирать подходящую профессию. Сделать первый шаг можно и в шатре “Траектория роста”, где самые юные горожане учатся собирать Programas eléctricos y mecánicos, combinación de múltiples películas y 3D personales, juegos я с дизайн-мышлением и искусственным интеллектом», — рассказал руководитель Департамента предприни мательства и инновационного развития города Moscú

Алексей Фурсин.

El 26 de agosto de 2018, la escuela de programación KIBERone proporcionó este detalle a nuestra persona. Desde el 14, tenemos tres clases magistrales basadas en la función multifiltro en la animación de Animaker. Участники погрузятся в мир цифровых технологий и создадут свой первый мультик. Занятия пройдут в 16:30, 17: 45 y 19:00, зарегистрироваться можно por ссылке.

Los días 26 y 27 de agosto, se imparten clases magistrales regulares.

A las 11:30 para los estudiantes de мероприятия, организованные кружками образовательной робототех ники RoboUniver.

En la clase magistral «Удивительная механика» участники узнают, что такое шестеренки and какими они бывают и каковы особенности их работы, а на практической части сконструируют машинку с коронной передачей и кар усель со сложной зубчатой передачей.

Además, RoboUniver ha creado un grupo de jugadores dedicados al robot. Asegúrese de analizar los aspectos teóricos de los robots y de los robots estadounidenses, por ejemplo частники пройдут квест-анкету по полученным знаниям и научатся управлять робофутболистом, чт обы забить гол ворота соперника. Las clases maestras de 2 y 3 asientos, registro en todos los datos registrados por ссылке.

В 12: 45 интерактивный музей «Робостанция» проведет занятие «Знаток схемотехники». Ребята узнают основы построения и базовые принципы работы различных электрических схем, а та кже соберут собственную первую схему из безопасного конструктора. Мастер-класс повторится в следующие выходные в это же время. Регистрация por ссылке.

A las 14:00 se impartirá la clase magistral «El programa de presentación en Roblox Studio» en el momento de la presentación. Escuela IDA. Los amantes de la música se encuentran entre los diseñadores y arquitectos de los juegos de Roblox. Estoy seguro de que hay revisiones actuales en la esfera de la transferencia de datos a sitios virtuales. Зарегистрироваться можно por ссылке.

В 15: 15 «Компьютерная академия Тop» приглашает школьников возрасте от семи до 14 let на практиче ское занятие «3D-моделирование персонажа любимой игры». Los usuarios que usan instrumentos de música 3D pueden reproducir imágenes 3D y personas en forma personal. ени дизайнеры тратят на создание таких героев, как создать их для игры в трехмерном mire, а также п олучат пять советов от пофессионала по созданию 3D-мира и персонажей. Después de esta clase magistral, se pueden realizar 2 y 3 sesiones, registro de descarga por ссылке.

В первые выходные осени юных москвичей ждет несколько увлекательных мероприятий, которые по дготовил детский технопарк «Superfood Технологии» Московского государственного университета пищевых произво дств.

2 y 3 сентября, в субботу и воскресенье, в 16:30 пройдет развлекательно-познавательный квиз «Упако вка будущего». Участникам, разбитым на команды, предстоит ответить на вопросы, касающиеся жизненного цикла (от пр оизводства до утилизации) и дизайна упаковки. Игра будет включать четыре раунда, один из которых затрагивает тему экологичной переработки о тходов.

Мероприятие рассчитано на reбят возрасте от 10 до 17 лет, количество мест ограниченно. Зарегистрироваться можно здесь.

Pomimo kvisa, представители технопарка «Superfood Технологии» воскресенье еще один необычный мастер-класс «Арома-майнкрафт». Участникам предстоит выполнить несложные задания в рамках игры Minecraft с запахами лаборатории нейросен сорики. Их ждет настоящее погружение в мир цифровой еды. Начало мероприятия a las 19:00. Количество мест ограниченно, зарегистрироваться можно по ссылке.

Además, en la mayoría de los países donde se encuentran estos populares juegos informáticos еще один интересный master-clase «Искусственный интеллект в “Майнкрафт”», который приготовила IDA School. В простой и увлекательной форме участники познакомятся с искусственным интеллектом, который по Puedes poner algunos minutos en miniatura en Minecraft, una nueva versión de tu ego здания и заселить жителей. Начало мероприятия в 14:00, registro por ссылке.

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