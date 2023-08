Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации.

Флаг – один из важнейших символов державы. Он постоянно поднят на здании Администрации Президента и других государственных органов. В дни национальных праздников принято вывешивать флаг на жилых домах, на зданиях общественных объединений, предприятий и организаций.

Считается, что триколор утвердил 20 (31) января 1705 г. Пётр I. Согласно императорскому указу, «на торговых всяких судах, которые ходят по Москве-реке, и по Волге, и по Двине, и по иным по всем рекам и речкам ради торговых промыслов» должны поднимать бело-сине-красный флаг. Пётр сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

В День Государственного флага по всей России проходят концерты и другие праздничные мероприятия.

