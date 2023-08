В Тушине завершилась реконструкция газопровода

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты АО «Мосгаз» завершили реконструкцию газопровода среднего давления в районе Тушино. Изношенные стальные трубы заменили на полиэтиленовые. Их главное преимущество — устойчивость к электрохимической коррозии. Новый газопровод прослужит более 40 лет.

Общая протяженность обновленного участка — 1,3 километра, диаметр труб — 400 миллиметров. Работы вели методом микротоннелирования. Он позволяет избежать крупных раскопок, а значит, минимизировать неудобства для горожан. Также специалисты обустроили участок от газопровода (второй ввод) до районной тепловой станции «Тушино-3».

Реконструированный газопровод питает тепловую станцию и автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию № 10. Все работы провели без отключения потребителей от подачи газа.

Финальный этап обновления уже завершился: мастера врезали газопровод в действующую сеть. Прилегающую территорию благоустроили: восстановили дорожное покрытие и обновили газоны.

