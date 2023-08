В тестовом электронном голосовании москвичи выберут мероприятие ко Дню города

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

25 августа в Москве пройдет тестовое голосование перед сентябрьскими выборами. Это традиционная процедура, в ходе которой жители столицы могут ознакомиться с нововведениями в процессе голосования, а организаторы — убедиться в корректной работе всех систем.

Тестирование будет проходить с 08:00 до 14:00. Ссылка для участия в электронном голосовании на mos.ru появится в день голосования на специальной странице, посвященной тестовому голосованию.

На тестовое голосование выносят важные для развития Москвы вопросы. В этом году участники ответят, какие мероприятия для жителей они выбрали бы на День города. Жителям всех районов зададут один и тот же вопрос.

Москвичи также смогут принять участие в тестовом голосовании на избирательных участках.

Выборы в этом году уже традиционно пройдут и онлайн, и офлайн — на участках. Голоса будут принимать три дня — с 8 по 10 сентября. Участки будут открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 8 сентября до 20:00 10 сентября в любое удобное время.

Как голосовать, можно решить прямо в дни выборов. Регистрироваться заранее не нужно.

В сентябре жители столицы будут выбирать Мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Кто может участвовать в тестировании

Протестировать систему могут граждане России в возрасте от 18 лет, у которых есть постоянная регистрация в столице. Для электронного голосования потребуется полная учетная запись на портале mos.ru.

Проверить возможность голосовать онлайн можно в личном кабинете. На рабочем столе есть виджет под названием «Сервис проверки доступа к онлайн-голосованию». Достаточно нажать кнопку «Получить информацию».

