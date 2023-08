В переулке Сивцев Вражек отремонтируют дом, где жил Сергей Есенин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Согласован проект капитального ремонта доходного дома в районе Арбат, в котором в начале XX века жил Сергей Есенин. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Проект предусматривает ремонт интерьеров и фасадов исторического здания. В подъездах приведут в порядок потолки и стены лестничных клеток, отремонтируют ограждения и поручни лестниц. Также планируется отремонтировать подвал здания. Там обновят стены, пол, перегородки, отремонтируют стяжки и заменят двери», — рассказал Андрей Бочкарев.

Кроме того, предусмотрена модернизация систем водоснабжения и отопления.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что в ходе наружных работ обновят парапеты со стороны фасадов, заменят отливы декоративных карнизов, поясов и сандриков, очистят штукатурный слой декоративных элементов главного фасада, полуколонн и пилястр с композитными капителями. «Также специалисты обновят балконы и лоджии здания. Дополнительно запланирован ремонт козырьков и цоколя», — добавила она.

Здание в переулке Сивцев Вражек (дом 44/28) построено в 1912 году архитектором Дмитрием Челищевым. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Известно, что в доходном доме О.С. Петровской с 1913 года проживал поэт Сергей Есенин со своей первой гражданской женой Анной Изрядновой. Позднее среди его жителей был актер и кинорежиссер Сергей Никоненко, у которого в гостях бывали Василий Шукшин, Андрей Миронов и другие знаменитости.

Работы в шестиэтажном двухсекционном здании — бывшем доходном доме О.С. Петровской — будут выполнены в рамках региональной программы капитального ремонта.

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее включено более 28,5 тысячи домов общей площадью свыше 275 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 112 тысяч лифтов.

Исторический облик более 50 купеческих домов восстановили с 2015 года

