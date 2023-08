Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

21 августа в Центре культур НИУ ВШЭ состоялось открытие первого студенческого кинофестиваля «Метр с кепкой». Ближайшую неделю его гости смогут посетить лекции от преподавателей Института кино НИУ ВШЭ и посмотреть киноработы участников фестиваля. 27 августа на закрытии будут объявлены победители в номинациях «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура» и «Лучшая операторская работа». «Метр с кепкой» — студенческий кинофестиваль, призванный помочь молодым кинематографистам рассказать свою историю жизни. Его основная задача — начать дискуссию вокруг индивидуального и сложного опыта взросления.

Идея создания «Метра с кепкой» родилась в Вышке, в студенческом Клубе любителей Тейлор Свифт, поделилась Лиза Крючкова, одна из организаторов кинофестиваля. «Автор идеи — Настя Корниленко, — объясняет Лиза Крючкова. — Поработав на ММКФ, она поняла, что не хватает площадок для развития кино. Поэтому мы решили сделать такой акцент: принять участие могут именно студенты, которым пока негде размещать свои фильмы. Мы искали партнеров для проекта, и откликнулся Институт кино ВШЭ». Партнерами «Метра с кепкой» также стали «ВКонтакте», кинотеатр «Иллюзион» и онлайн-школа кино KinoCaste.

Татьяна Чернецкая, педагог курса «Введение в драматургию» Института кино, поздравила студентов с открытием фестиваля. «Мы рады видеть множество горящих глаз начинающих сценаристов, режиссеров и кинематографистов», — сказала она. Киноработы, представленные на «Метре», покажут на четырех разных площадках — «КлубКлуб», «Ровесник», Surf Coffee и Cosmic Latte. Подробное расписание можно найти здесь. На лекциях гости узнают о том, как свет и цвет влияют на кино, какие жанры наиболее востребованы сейчас и как правильно презентовать свои идеи на питчинге. Анна Агамирян, психолог, нарративный практик и ОРКТ-терапевт, расскажет, как выбрать сферу для самореализации и не бояться пробовать новое. Посетить бесплатные лекции может каждый желающий, необходима предварительная регистрация. В составе жюри «Метра с кепкой»: Егор Москвитин, кинокритик, преподаватель Московской школы кино; Анна Рыжикова, исполнительный продюсер фильма «Чебурашка», сериалов «Вампиры средней полосы», «Обычная женщина», «Два холма», исполнительный продюсер Yellow, Black & White; Камилл Ахметов, журналист, писатель, сценарист и редактор, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ; Дмитрий Котов, заместитель директора и академический руководитель программ Института кино НИУ ВШЭ, сценарист, продюсер и автор книг о кино; Мария Кордюкова, кинокритик, арт-директор Cinemaholics, автор телеграм-канала о кино, иллюстратор и дизайнер. Гости «Метра с кепкой» рассказали новостной службе «Вышка.Главное», почему их заинтересовал фестиваль.

«Я горда за ребят: они смогли реализовать проект, собрать статусное жюри и стать партнерами серьезных площадок, — говорит Ольга Жукалина. — Этот фестиваль дает возможность показать проблемы, которые волнуют сейчас студентов. Хочу познакомиться со всеми конкурсными фильмами, думаю, они очень интересные».

«Я хочу посмотреть на работы начинающих режиссеров, — объяснила Вера Зайцева. — Это новые имена, которые и будут развивать киноиндустрию».

Егор Козюков учится на 1-м курсе МГПУ по направлению «Межкультурные коммуникации». «Я фанат Тейлор Свифт, нашел группу в ВК, которую создали ребята из Вышки, и там уже узнал о кинофестивале. Недавно мы также снимали клип на песню Тейлор. В этом проекте я стал одним из актеров. Мы придумали историю о том, какие отношения могут быть у девушек с мужчинами, — рассказал Егор. — В будущем я и сам хотел бы снимать фильмы или видеоролики: когда я слушаю музыку, всегда представляю какие-то сцены, мне кажется, что у меня это могло бы получиться».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI