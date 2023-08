В Московском зоопарке появились на свет овцебык и сычуанский такин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Два забавных малыша родились этим летом в Московском зоопарке. Детеныш появился у пары сычуаньских такинов, отомством обзавелись и овцебыки. Сейчас можно посмотреть на малюток, пасущихся вместе с родителями под открытым небом. Они уже немного подросли и окрепли. Теперь они постепенно переходят от материнского молока к привычной для взрослых особей растительной пище. Помимо свежей травы, в рацион маленьких такина и овцебыка входят ветки, морковь и другие овощи, а также мюсли. Такины обитают в вольере на новой территории между вольерами верблюдов и оленей Давида, а овцебыки — на старой территории напротив вольера северных лесных оленей.

Древние предки овцебыков жили на Земле еще 10 миллионов лет назад, в эпоху миоцена. Сегодня их естественный ареал обитания сузился до Арктики, а дикое поголовье сократилось. Овцебык относится к китопарнокопытным, риск его исчезновения вызывает у ученых меньшие опасения. Однако в крупных зоопарках мира зоологи работают над созданием и сохранением резервной популяции. В Московском зоопарке малыши у овцебыков появляются на свет примерно раз в два-три года.

Эти уникальные создания сочетают в себе признаки двух животных одновременно: телосложением и устройством внутренних органов они походят на быков, а повадками — на овец.

«В этом году самке овцебыка не понадобилась помощь зоологов при родах. Малыш появился на свет ночью под открытым небом — в условиях, приближенных к естественным. Все прошло спокойно. Рано утром сотрудники помогли матери и детенышу пройти во внутренние помещения», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Как только маленькому овцебыку исполнилась неделя, ветврачи провели необходимые процедуры: взяли кровь на анализ, вкололи витаминный комплекс, взвесили и чипировали. Во время обследования выяснилось, что это самец. Сейчас он весит чуть более 50 килограммов. Детеныш активен и любознателен.

Как уточнила Светлана Акулова, и маме маленького такина не понадобилась помощь специалистов. Через две недели у детеныша тоже взяли кровь на анализ, его взвесили и чипировали. Оказалось, что это самочка. Сейчас она весит 52 килограмма.

Продолжательницей рода стала наследница знаменитого такина Московского зоопарка по имени Кракен. Отец малютки прибыл из центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Сычуаньские такины живут в Московском зоопарке с 2009 года. На городской территории сейчас находятся четыре сычуаньских такина: детеныш, его родители и бабушка.

Предки такинов родом из северо-восточной Индии. Еще эти парнокопытные встречаются в Тибете, Непале и Китае. Обитает такин в горах у верхней границы леса на высоте от двух до пяти тысяч метров над уровнем моря в зарослях рододендрона или низкорослого бамбука. Ареал представленного в Московском зоопарке подвида ограничен китайской провинцией Сычуань. Они отличаются от остальных неоднородностью окраса. Передняя часть тела окрашена в золотистые оттенки, а задняя часть — темно-бурая.

Создание комфорта для животных — основная задача Московского зоопарка. В хороших условиях они живут своей обычной жизнью и дают потомство. Недавно в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появились на свет три детеныша джейранов.

