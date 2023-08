В Москве подвели итоги фестиваля «Горький в Парке Горького»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице завершился второй фестиваль искусств «Горький в Парке Горького». За 10 дней в центральном парке Москвы прошло более 150 мероприятий: концертов под открытым небом, спектаклей, театральных лабораторий, цирковых представлений и шоу на воде.

В фестивале приняли участие более 400 артистов из разных городов России и 370 тысяч зрителей. В день открытия на главной сцене состоялась премьера спектакля «Фабрика счастья» режиссера Сергея Сотникова. Главную роль в постановке о первом директоре Парка Горького Бетти Глан исполнила Мария Смольникова.

На фестивале также представили спектакли по известным произведениям Максима Горького. Среди них московская премьера спектакля «Мещане» новосибирского театра «Красный факел» в постановке Семена Серзина, моноспектакли «Детство» Авангарда Леонтьева и «Макар Чудра» Владимира Кошевого, а также спектакль Марата Гацалова «Жизнь ненужного человека».

Популярные произведения и менее известные стихотворения писателя звучали под музыку разных стилей: в классическом концерте «Горький и Ницше» Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, экспериментальном концерте «Песня о буревестнике» или поп-концерте молодых исполнителей «Горький в музыке». На концерте-спектакле «Рождение человека» арт-директор фестиваля Евгений Миронов и актриса Александра Урсуляк читали рассказы Максима Горького под композиции Эдварда Грига, любимого композитора писателя, и фольклорные напевы ансамбля «Комонь».

Зрители также смогли по-новому познакомиться с личностью Максима Горького: узнали о главных фактах его биографии на спектакле-дефиле «Горький. Человек» и документальном спектакле «Горький. Детство» нижегородского театра кукол «Мабу», на иммерсивном шоу «ГорькийЛэнд» — о любви писателя к цирку, а на лекции Павла Басинского «Горький. Страсти по Максиму» — о наиболее загадочных поворотах его судьбы.

Фестиваль «Горький в Парке Горького» проходил в Москве с 11 по 20 августа. До этого он состоялся в Казани и Нижнем Новгороде. Все события были объединены личностью и творчеством Максима Горького — в этом году отмечается 155-летие писателя и 95-летие названного в его честь парка.

