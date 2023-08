Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В ГУУ состоялась торжественная церемония поднятия флага в честь Дня Государственного флага Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие представители Студенческого спасательного отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей ГУУ и участники университетских смен.

К собравшимся обратился руководитель Московского городского отделения ВСКС Максим Джетыгенов.

«В первую очередь, хотел бы поздравить вас с этим действительно знаменательным праздником. В истории нашей страны было большое количество событий, когда дальнейшее существование нашего государства было под угрозой. И всегда наша страна, наш народ перебарывал все обстоятельства и преодолевал все препятствия. Все это ради того, чтобы будущие поколения жили в более комфортной, богатой и процветающей стране».

Также Максим Джетыгенов напомнил участникам из университетских смен, что уже в это воскресенье они смогут попробовать себя в роли добровольца отряда ВСКС. Опытные спасатели научат ребят правилам оказания первой помощи, работе с аварийно-спасательными инструментами и прочим необходимым навыкам.

После торжественного поднятия флага под Гимн Российской Федерации прошло награждение добровольцев, которые отличились при проведении различных мероприятий, в том числе гуманитарных миссий.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI