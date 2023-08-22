Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Сегодня, 22 августа, депутаты Пермской городской Думы выбрали главу Перми. Им стал выпускник НИУ ВШЭ — Пермь, министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин.

Кандидатуру Эдуарда Олеговича поддержали 24 из 30 депутатов. Пять парламентариев воздержались, один высказался против. Инаугурация пройдет 28 августа в 14:00 во Дворце молодежи г. Перми.

Напомним, Эдуард Соснин — выпускник факультета «Менеджмент» (сейчас — образовательная программа «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике») НИУ ВШЭ – Пермь. В 2018 году он стал одним из победителей открытого конкурса для руководителей и управленцев «Лидеры России», прошел обучение в Стокгольмской школе экономики. Его наставником выступил заместитель Председателя Правительства Российской федерации – полномочный представитель Президента Российской федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. С 2020 года Эдуард Соснин работал министром экономического развития и инвестиций Пермского края.

Ранее Эдуард Олегович отмечал, что пермская Вышка дала ему навык обучения: