Выпускник НИУ ВШЭ — Пермь Эдуард Соснин стал главой Перми

Сегодня, 22 августа, депутаты Пермской городской Думы выбрали главу Перми. Им стал выпускник НИУ ВШЭ — Пермь, министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин. Кандидатуру Эдуарда Олеговича поддержали 24 из 30 депутатов. Пять парламентариев воздержались, один высказался против. Инаугурация пройдет 28 августа в 14:00 во Дворце молодежи г. Перми. Напомним, Эдуард Соснин — выпускник факультета «Менеджмент» (сейчас — образовательная программа «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике») НИУ ВШЭ – Пермь. В 2018 году он стал одним из победителей открытого конкурса для руководителей и управленцев «Лидеры России», прошел обучение в Стокгольмской школе экономики. Его наставником выступил заместитель Председателя Правительства Российской федерации – полномочный представитель Президента Российской федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. С 2020 года Эдуард Соснин работал министром экономического развития и инвестиций Пермского края. Ранее Эдуард Олегович отмечал, что пермская Вышка дала ему навык обучения: Именно Вышка научила меня учиться — у преподавателей, по материалам из интернета, на реальных примерах, и никогда не останавливаться на достигнутом. Высшее образование — это возможность стать гибким, адаптивным, мотивированным.

Поздравляем Эдуарда Олеговича с назначением на должность главы администрации Перми!

