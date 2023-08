Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» для всех желающих проходят ночные дискотеки с участием звезд российской эстрады. Вечеринки организуют по пятницам и субботам на сцене у Малой спортивной арены.

В пятницу, 25 августа, для гостей выступят Антоха MC, Vavan, VA.NO, «Междикул», Ева Польна, Кассета и Romsta.

В субботу, 26 августа, на сцену выйдут Дана Соколова, Oweek, Tsoy, D’Maselle, ST, а также музыкальные группы NLO и «Дискотека Авария».

В 20:00 после завершения дневной программы выступят хедлайнеры, а в 21:00 начнутся дискотеки. Вход свободный.

В рамках Московского урбанистического форума вечеринки в «Лужниках» организуют каждую пятницу и субботу. Программу публикуют на официальной странице площадки. Жители и гости города уже видели выступления таких популярных исполнителей, как группа Pizza, RASA, МакSим, Nyusha, «Иванушки International», а также Magnit, Nikita Zabelin и другие.

Московский урбанистический форум проходит в столице с 1 августа по 10 сентября. Впервые его площадками стали сразу четыре городских пространства: парк «Зарядье», олимпийский комплекс «Лужники», Центральный выставочный зал «Манеж» и Гостиный Двор.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI