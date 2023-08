21.08.2023 Haz Radomia wraca Air Show. Na niebie zobaczymy m. en samoloty FA-50

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W poniedziałek (21 sierpnia br.) w Mińsku Mazowieckim, szef MON przedstawił program pokazów lotniczych Air Show 2023. Dodatkowo odbyła się prezentacja nowego samolotu dla Wojska Polskiego – FA-50.

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW Radom 2023 wracają po 5 latach przerwy. Odbędą się w ostatni weekend wakacji – 26 i 27 sierpnia. Zaprezentują się w nich najlepsi polscy i zagraniczni piloci. AIR SHOW to największa w Polsce prezentacja sprzętu i wyposażenia żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

W programie przewidziano pokaz dynamiczny oraz wystawę statyczną. W powietrzu będzie można zobaczyć m. in. blok pokazowy samolotów historycznych, zrzut skoczków – desant flagowy, paradę powietrzną z 19 formacji, pokaz pirotechniczny, pokaz ratownictwa SAR, pokaz Grupy Akrobacyjnej Żelazny, pokaz Zespołu Akrobacyjnego ORLIK, pokaz Red Bull Air Race, pokaz Demo Tiger Team i wiele innych. Podczas pokazów zaprezentują się samoloty i śmigłowce polskich sił powietrznych: F-16, FA-50, MiG-29, Su-22, M-28, Sokół, M-346, C-295, C-130 itd., jak również samoloty z zagranicy.

– Zapraszam Air Show w Radomiu. To jest także 90. rocznica tego słynnego lotu kapitana Stanisława Skarżyńskiego przez Atlantyk. Dziś mamy świetnych pilotów, którzy korzystają z tradycji właśnie swoich poprzedników. Świetnych ludzi, pasjonatów lotnictwa, w których ręku samoloty FA-50 stanowią bardzo ważny element odstraszania agresora. Zapraszam także na Air Show, aby podziwiać stanowisko wojsk lądowych. Stoisko z najnowocześniejszym sprzętem, sprzętem pozyskanym w ostatnich latach

– mówił minister obrony narodowej.

Dla miłośników militariów przygotowana zostanie wystawa statyczna obejmująca sprzęt i uzbrojenie wszystkich rodzajów sił zbrojnych – od Wojsk Lądowych przez Wojska Specjalne, Wojska Obrony Terytorialnej po Marynarkę Wojenną, a także sprzęt którym dysponuje szkolnictwo wojskowe i wojska sojusznicze z NATO stacjonujące w Polsce. Będą to m. in. pierwsze bezzałogowe systemy powietrzne Bayraktar TB2, AW-101, S-70i. Będzie makieta samolotu F-35 udostępniona widzom pokazów – każdy będzie mógł wsiąść do kabiny.

Ponadto zaprezentowany będzie nowoczesny sprzęt zakupiony w ostatnim czasie dla Wojska Polskiego – między innymi: K2 Czarna Pantera, M1A1 Abrams, K9 Thunder, systemy – HIMARS, PATRIOT, PILICA oraz nowy BWP Borsuk i BAOBAB-K. Podczas AIR SHOW będzie też okazja by przyjrzeć się wyposażeniu, jakim dysponują Wojska Obrony Terytorialnej. Podczas pokazów będzie można praktycznie sprawdzić swoje strzeleckie umiejętności na strzelnicy kontenerowej. WOT zaprezentuje także bezzałogowce FLYEYE z trenażerem oraz Warmate oraz indywidualne wyposażenie żołnierzy.

Mówiąc o modernizacji Wojska Polskiego, szef MON zwrócił uwagę na prowadzoną właśnie modernizację polskich sił powietrznych i zakup nowoczesnych samolotów FA-50 oraz F-35.

– Pamiętam te lata przed 2015 r. kiedy zastanawiano się jakie będą perspektywy bazy tu w Mińsku Mazowieckim. Była taka niemoc. Mówiono, że postsowieckie [maszyny] są takie świetne, wspaniałe. Wprowadzane, nowe samoloty FA-15 są o kilka długości lepsze niż najlepsze samoloty postsowieckie. Są to samoloty, które zostały zaprojektowane przez Lockheed Martin. To ta sama firma, która produkuje samoloty F-16 i F-35. Przypomnę, że w 2020 r. zamówiliśmy dwie eskadry F-35. W przyszłym roku pierwsze polskie egzemplarze F-35 już będą dostępne

– mówił podczas spotkania minister Mariusz Błaszczak.

FA-50 to lekki samolot bojowy produkowany przez południowokoreańską firmę Korea Aerospace Industries. Polska w 2022 roku zamówiła 48 egzemplarzy takich maszyn. Pierwsze z nich zostały już dostarczone w lipcu do Polski – do 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Testy FA-50, które odbyły się w 23 BLT, to efekt zapisów zawartych w umowie z producentem samolotów. Polscy piloci, którzy zostali wyznaczeni do przeprowadzenia testów FA-50, mają za sobą kilkuetapowe szkolenie.

– Nie czekamy z założonymi rękami. Dlaczego te samoloty są lepsze od postsowieckich? Odpowiedz na takie pytanie znajdziemy jeżeli posłuchamy władz Ukrainy. Dlaczego Ukraińcy tak bardzo dążą do pozyskania F-16? Dlatego, że samoloty z zachodniego świata są lepsze od samolotów postsowieckich. W związku z tym wyposażamy Wojsko Polskie w samoloty z rodziny Lockheed Martin czyli amerykańskiej firmy, potentata na rynku producentów samolotów bojowych

– zaznaczył szef MON.

Jeszcze w tym roku Polska będzie dysponowała łącznie 12 samolotami FA-50. Kolejne dostawy zaplanowano na lata 2025–2028. Umowy uwzględniają dostawę pakietu szkoleniowego i logistycznego oraz usługę wsparcia technicznego.

– Samoloty FA-50 to samoloty szkolno – bojowe. Będą wykorzystywane do patrolowania nieba nad Polską, do misji sojuszniczych nad krajami bałtyckimi, a także jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństw na Słowacji. Przypomnę, że polskie Siły Powietrzne zobowiązały się i takie misje wykonują. Te samoloty są bardzo kompatybilne z samolotami F-16. W zasadzie można mówić o jednolitości jeżeli chodzi o F-16 i FA-50. Oczywiście osiągi mają inne, ale jeżeli chodzi o sam pilotaż, obsługę to są do siebie bardzo zbliżone, podobne

– dodał.

– Konsekwentnie zwiększamy siłę polskich Sił Powietrznych. Będziemy i jesteśmy konsekwentni w tym procesie, a więc zastępujemy samoloty postsowieckie samolotami zachodniej produkcji. Tempo wymiany tej floty jest rekordowe. W ciągu roku doprowadziliśmy do tego, że nowe samoloty trafiły na wyposażenie Wojska Polskiego

– zaznaczył M. Błaszczak.

FA-50 to samolot wyposażony w zaawansowane systemy zobrazowania i sterowania, a także nowoczesną awionikę i radar kierowania ogniem. Uzbrojenie maszyny stanowi 20-mm działko oraz szeroki zakres podwieszanego uzbrojenia lotniczego, obejmujący pociski rakietowe powietrze–powietrze AIM-9 Sidewinder, pociski rakietowe powietrze–ziemia AGM-65 Maverick czy kilka typów bomb lotniczych.

