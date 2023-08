Финансовые новости: Утверждение Правил электронного документооборота в новой редакции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Доводим до Вашего сведения, что внесены изменения и дополнения в Правила электронного документооборота, утвержденные Приказом ПАО Московская Биржа от 22 марта 2023 года № МБ-П-2023-725 (далее – Правила ЭДО).

Внесенные изменения и дополнения обеспечивают:

упрощение порядка предоставления документов новыми участниками-нерезидентами РФ для подключения к СЭД;

возврат к использованию сертификатов юридического лица для уполномоченных лиц Участников СЭД в соответствии с действующей редакцией п.3 ст.14 ФЗ “Об электронной подписи”. Указанное изменение не затрагивает технологию работы со СКЭП, а также не влияет на использование ранее созданных в УЦ СЭД неквалифицированных сертификатов для физических лиц. Изменяется только порядок оформления документов для УЦ СЭД при создании новых неквалифицированных сертификатов.

Правила ЭДО в новой редакции утверждены приказом ПАО Московская Биржа от 21 августа 2023 г. № МБ-П-2023-2237.

Согласно указанному приказу, Правила ЭДО в новой редакции вступают в действие с 01 сентября 2023 года.

Правила ЭДО в новой редакции опубликованы на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу https://fs.moex.com/files/8905.

По всем вопросам, связанным с оказанием услуг удостоверяющего центра Системы электронного документооборота, Вы можете обращаться к Администратору СЭД по тел. +7 (495) 363-32-32 (доб.1110) или e-mail: pki@moex.com.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

